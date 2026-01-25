Ni Riazor se libra del temporal en A Coruña: desprendidas varias chapas de la cubierta

El estadio municipal de Riazor no ha sido ajeno a los efectos del temporal, que durante los últimos días ha azotado la zona de A Coruña y en global toda Galicia.

Este mediodía los Bomberos han tenido que actuar, fijando varias chapas en un saneamiento de cubierta debido al desprendimiento de algunos de los elementos de la estructura a consecuencia de las fuertes rachas de viento.

Los profesionales fueron requeridos para ello por parte de los responsables deportivistas. La actuación tuvo lugar en la zona de Manuel Murguía.

El partido de esta noche ante el Racing de Santander no corre peligro, salvo un empeoramiento de la situación, en un fin de semana donde no se ha jugado ningún partido dependiente de la Real Federación Gallega de Fútbol en sábado.