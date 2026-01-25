La Policía Nacional "embolsa" en A Coruña a los hinchas del Racing de Santander

Instante de la reunión de la junta de seguridad el pasado viernes. Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

El dispositivo de seguridad que ha puesto en marcha la Subdelegación del Gobierno en A Coruña con motivo del Dépor - Racing de Santander, declarado de alto riesgo, está funcionando a lo largo del día de hoy.

Efectivos de la Policía Nacional han "embolsado" a los hinchas radicales del cuadro cántabro, con el objetivo de que no se encuentren con los del Dépor y puedan producirse enfrentamientos entre aficionados.

A lo largo de la mañana han sido detectados otros grupos de los que no se tenía constancia de su desplazamiento, procediendo también a su control.

Con todo, cerca de Plaza de Pontevedra, han llegado a cruzarse, en un lance que no generó mayores consecuencias.

La declaración de alto riesgo del partido implica una mayor dotación de medios para garantizar la seguridad. La junta de seguridad se reunió este viernes, presidida por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y en ella participaron miembros del Dépor, Policía Local y Policía Nacional con un único objetivo: que el partido no genere incidentes.