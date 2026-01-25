Deportivo 0 - Racing 1: Arbitraje desesperante y falta de gol alarmante

Un solitario gol de Canales decide un partido marcado por un mal arbitraje y por la precipitación de un Dépor que no aprovechó sus ocasiones

El Racing selló medio ascenso a Primera en Riazor tras vencer por cero goles a uno. Canales hizo el único tanto del encuentro en la segunda mitad y el Dépor fue de más a menos. Un encuentro más, la falta de gol condena a los de Hidalgo y les aleja del liderato.

A la primera mitad le sobró excitación y le faltó fútbol. El Racing se plantó en Riazor impregnado de una especie de espíritu de encerrona y decidió llevar el partido al límite. A ello contribuyó un colegiado que solo sacó una cartulina amarilla a los cántabros tras una primera mitad llena de patadas, provocaciones y hasta agarrones al cuello de los jugadores del Dépor. Más allá de esto el Dépor lo intentó pero se encontró con un muro defensivo y con pocas opciones de generar peligro.

Giacomo y Altimira lo intentaron por sus bandas pero no llegaron a generar peligro a nivel ofensivo. Sin embargo el encuentro dejaba muy pocos espacios. Soriano no era capaz de conectar con los de arriba y Zaka estaba muy desasistido. Tampoco Yeremay ni Luismi lograban desequilibrar.

Sin grandes ocasiones pero con bastante tensión acababa una primera mitad muy igualada y con poco fútbol. Todo quedaba pendiente para la segunda.

Los cántabros salieron mejor plantados en el segundo acto aunque la primera ocasión iba a ser favorable a los coruñeses. Un buen disparo de Quagliata obligaba a Ezkieta a hacer una buena estirada.

Sin embargo los coruñeses iban cediendo campo y el Racing apretaba. En una buena ocasión de ataque iba a llegar el córner que acabaría con el gol de Canales con un disparo raso. A partir del gol el Dépor fue a arreones y con más corazón que cabeza. Lo intentó Stoichkov entre líneas pero no era el día de ninguno de los atacantes blanquiazules.

El choque se rompió y el Racing estaba más cerca del segundo que el Dépor del empate. Hidalgo dio entrada a Escudero para buscar centros laterales pero no hubo ningún remate claro.

Yeremay, muy bien marcado durante todo el encuentro por Sangali, lo intentó una y otra vez pero no era su día. Lo mejor que dejó fue una gran asistencia a Stoichkov que el andaluz era incapaz de definir en el mano a mano. El colegiado ayudó además a parar y desesperar a los locales con un arbitraje malo y permisivo con un Racing que perdió todo el tiempo que quiso.

Los seis minutos de añadido fueron escasos aunque el Dépor tuvo el gol en un remate de Mula que sacaba un decisivo Ezkieta. El pitido final aceleró una tangana entre jugadores de ambos equipos y el colegiado expulsó al guardameta racinguista por sus despectivos gestos hacia la afición. Los cántabros celebraron con su afición un triunfo que les acerca al ascenso directo a Primera.