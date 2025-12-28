Lucas Pérez entrena y está a prueba en el Leganés

A pesar de ser 28 de diciembre, día de los inocentes, la noticia es real. Lucas Pérez volvió a vestirse de corto y se ejercita desde este domingo con el Leganés. El conjunto madrileño asegura que el coruñés "estará a prueba de forma indefinida y formará parte de las sesiones de entrenamiento del primer equipo".

El futbolista herculino forma parte del mercado de agentes libres y podría firmar en cualquier momento. Además, algunos periodistas que siguen de cerca la actualidad del Leganés han confirmado que el conjunto peinero está buscando delanteros en este mercado invernal y Lucas cumple con el perfil.

🥶 Con este frío, nada mejor que un buen pasillo para entrar en calor. pic.twitter.com/YW34MvGeXq — C.D. Leganés (@CDLeganes) December 28, 2025

La noticia ha causado un gran impacto en la afición del equipo madrileño. Muchos no daban credibilidad en un primer momento, pero a medida que han ido pasando los minutos se ha confirmado que el interés es real y hay muchas posibilidades de que se pueda cerrar el acuerdo. Además, el club colgaba hace unos minutos un vídeo del inicio del entrenamiento en el que se veía a Lucas Pérez salir del vestuario camino del entrenamiento.

El coruñés lleva meses buscando equipo tras finalizar su etapa holandesa de manera precipitada. Su idea durante todo el verano fue firmar un contrato con un equipo de Primera División pero finalmente no se dio. Lucas siguió entrenando por su cuenta para no perder el tono físico y buscar equipo en este mercado invernal.

🔙🏋️‍♂️ El equipo retoma los entrenamientos con la novedad de Lucas Pérez.



➡️ https://t.co/9ogJOUCFGx pic.twitter.com/RCMPivfuiM — C.D. Leganés (@CDLeganes) December 28, 2025

En caso de firmar por el Leganés, Lucas regresaría a Riazor el fin de semana del 3 de mayo.