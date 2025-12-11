La Junta General de Accionistas del Deportivo aprueba las cuentas y todos los puntos del orden del día

Este jueves a primera hora de la mañana se celebró la Junta General de Accionistas del Deportivo. Riazor fue el lugar elegido para la celebración de la misma aunque sin presencia de accionistas al ser telemática.

Todos los acuerdos se han adoptado por una mayoría superior al 99,9% del capital presente en la Junta. Entre ellos estaban las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025, la gestión social y la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.

El club cerró el ejercicio con unas pérdidas de 6,99 millones de euros, algo previsto dentro del plan estratégico del futuro que cuenta con Abegondo y la retención de talento como puntos clave.

En las cuentas aparecían los gastos de inversión en la ciudad deportiva dentro del acuerdo CVC firmado con LaLiga. Las obras se prolongarán hasta 2027 con una inversión total de 40 millones de euros.

La primera temporada en el fútbol profesional supuso también un aumento en las cifras de negocio, los derechos de televisión y los ingresos por abonos venta de entradas.

Las cuentas fueron aprobadas por una amplia mayoría y el club continúa con paso firme su expansión y crecimiento de cara a los próximos años.