Deportivo - Real Sociedad B: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo baja al segundo puesto tras su derrota frente al Castellón, rompiendo con su racha de siete victorias consecutivas (dos de ellas en Copa). LaLiga ha modificado el horario del partido frente a la Real Sociedad B con motivo del partido de Copa que el Dépor disputará frente al Mallorca la próxima semana.

La Real Sociedad B fue uno de los equipos que ascendieron a la Liga Hypermotion en la temporada anterior. El conjunto vasco visitó Riazor hace dos temporadas, en un encuentro que terminó 2-1, con dos goles de Lucas Pérez. Este será el último partido de los blanquiazules en casa este 2025, ya que finalizarán el año visitando Andorra.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y Real Sociedad B se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo cayó en casa ante el CD Castellón por 1‑3 en un partido que terminó como un duro correctivo para el equipo gallego. Yeremay adelantaba a los blanquiazules con un gol en la primera mitad, pero en la segunda parte el Castellón remontó con tres goles que fueron desanimando al conjunto blanquiazul.

Además, el Dépor sufrió la expulsión de Lucas Noubi en los minutos finales. De esta forma, el Deportivo rompe así su racha de siete triunfos consecutivos y pierde el liderato. El Racing de Santander se adelanta y los blanquiazules se quedan en segunda posición y a 3 puntos del primer puesto.

Real Sociedad B

La Real Sociedad B viaja a Riazor rozando los puestos de descenso. Actualmente, ocupa la quinta posición por la cola, empatada a 18 puntos con el Andorra. Como visitante, no ha conseguido sumar ningún punto, perdiendo los ocho partidos disputados hasta el momento.