Deportivo: Hidalgo busca soluciones para el encuentro ante la Real Sociedad B

El Dépor regresa a Riazor este mismo sábado. Solo seis días después de encajar la dura derrota ante el Castellón, los de Hidalgo reciben a la Real B este sábado a las 21:00 horas.

A priori se trata de un rival que debería ser cómodo ya que el filial cuenta sus partidos lejos de casa por derrotas esta temporada.

Sin embargo la locura de la Liga Hypermotion obliga al equipo a afrontar con máxima concentración este encuentro. El partido será además el último de liga que se disputa en Riazor este 2025.

Cambios obligados

Si algo ha demostrado Antonio Hidalgo esta temporada es que se trata de un técnico intervencionista. La derrota del otro día ante el Castellón ya serviría para reactivar a su plantilla y buscar variantes.

Pero es que además los cambios serán obligatorios porque el técnico pierde a dos futbolistas importantes por sanción: Diego Villares y Lucas Noubi. Ambos se unen a las ausencias de Bachmann y Ximo Navarro, mientras que Luismi apura los plazos para poder estar disponible.