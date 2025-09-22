El Deportivo vuelve a ser líder de Segunda once años después

Todavía es pronto pero el Dépor sigue dando señales de estar ante un año ilusionante. El conjunto coruñés cerrará la jornada seis como líder de Segunda, algo que no sucedía desde mayo de 2014.

Aquel día el conjunto deportivista logró un empate ante el Eibar en la jornada 39 que le permitió auparse al liderato. Aquel año los coruñeses lograron el ascenso a Primera aunque acabaron la temporada en Segunda División.

Este año el campeonato no ha hecho más que empezar pero la ilusión se ha desatado en una afición encandilada con su equipo. El viernes Riazor fue una fiesta y el conjunto blanquiazul ofreció un gran espectáculo con goleada incluida sobre el Huesca.

En las últimas temporadas han sido varios los equipos que arrancaron con pleno de victorias y se desinflaron con el paso de las semanas.

El Dépor tiene ahora un calendario exigente ante rivales importantes. Eibar, Almería, Málaga y Racing de Santander. Tres de esos encuentros serán fuera de casa aunque el rendimiento del equipo lejos de Riazor por el momento ha sido realmente bueno.

El Dépor es líder este lunes con 14 puntos, los mismos que el Cádiz. El Racing es tercero con 13 puntos. Valladolid, Andorra y Las Palmas suman once.