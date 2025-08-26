La afición del Deportivo durante un partido.

La afición del Deportivo durante un partido. RCDeportivo

Deportivo

Riazor registró la mejor entrada de aficionados de Segunda División

El feudo coruñés se situó entre los campos con mayor asistencia del fin de semana superando a varios de Primera

La afición del Deportivo tenía ganas de fútbol y así lo demostró el domingo. Con una previa marcada por la música y la comida en varios puntos de los aledaños de Riazor, la gente disfrutó de un día festivo en el regreso de la competición oficial a A Coruña.

El club informó a través de los videomarcadores de la cifra exacta de espectadores que poblaron las gradas del estadio coruñés: 25.954 aficionados. La cifra se situó en la mayor de la categoría y sólo se acercó la de La Rosaleda en Málaga con 25.000 espectadores.

Pero esa cifra también superó a muchos campos de Primera División. El deportivismo seguirá un año más arropando a su equipo y demostrando ser una de las aficiones más leales de toda España.

Tan solo metieron más aficionados equipos como el Real Madrid, la Real Sociedad, el Atlético, el Athletic y los dos equipos sevillanos.

Riazor registró un gran ambiente a pesar de las obras que afectan a una zona situada en Tribuna Inferior donde el club está trabajando y no está habilitada para acoger público. Además el Burgos también movilizó a una buena parte de su afición que acompañó a su equipo en el primer desplazamiento del año. La próxima cita en Riazor será el sábado 6 de septiembre a las 16:15 horas ante el Sporting de Gijón, otro encuentro en el que se espera una gran afluencia de público.