Riazor registró la mejor entrada de aficionados de Segunda División

La afición del Deportivo tenía ganas de fútbol y así lo demostró el domingo. Con una previa marcada por la música y la comida en varios puntos de los aledaños de Riazor, la gente disfrutó de un día festivo en el regreso de la competición oficial a A Coruña.

El club informó a través de los videomarcadores de la cifra exacta de espectadores que poblaron las gradas del estadio coruñés: 25.954 aficionados. La cifra se situó en la mayor de la categoría y sólo se acercó la de La Rosaleda en Málaga con 25.000 espectadores.

Pero esa cifra también superó a muchos campos de Primera División. El deportivismo seguirá un año más arropando a su equipo y demostrando ser una de las aficiones más leales de toda España.

Tan solo metieron más aficionados equipos como el Real Madrid, la Real Sociedad, el Atlético, el Athletic y los dos equipos sevillanos.

Riazor registró un gran ambiente a pesar de las obras que afectan a una zona situada en Tribuna Inferior donde el club está trabajando y no está habilitada para acoger público. Además el Burgos también movilizó a una buena parte de su afición que acompañó a su equipo en el primer desplazamiento del año. La próxima cita en Riazor será el sábado 6 de septiembre a las 16:15 horas ante el Sporting de Gijón, otro encuentro en el que se espera una gran afluencia de público.