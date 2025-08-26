Lucas Vázquez jugará en el Bayern Leverkusen

Lucas Vázquez es nuevo jugador del Bayern Leverkusen. El futbolista gallego seguirá al más alto nivel tras su salida del Real Madrid este mismo verano.

En este mercado de verano se relacionó su nombre con el Deportivo, pero este diario pudo confirmar que el interés no existió y el club no podía asumir el sueldo del lateral.

Tras muchos rumores y después de pasar el verano en Galicia, Lucas firma por el Bayern Leverkusen, equipo que disputará la próxima edición de la Champions League.

El futbolista llega tras una carrera importante en el Real Madrid, club al que ha pertenecido durante toda su trayectoria salvo un año de cesión en el Espanyol.