El Mirandés vs Deportivo ya tiene fecha y horario

LaLiga ha hecho público este martes los horarios correspondientes a la quinta jornada del campeonato de liga de Segunda División. El Mirandés vs Deportivo se jugará el sábado 13 de septiembre a las 16:15 horas.

El equipo dirigido por el gallego Fran Justo cayó en la primera jornada liguera ante el Cádiz por un gol a cero en un choque marcado por una temprana expulsión.

Poco a poco vamos conociendo la fecha y el horario de las primeras jornadas de liga. Tras el debut del conjunto coruñés ante el Granada, los de Antonio Hidalgo ya conocen los horarios de las cuatro próximas jornadas.

El Dépor recibirá al Burgos este domingo en Riazor y se desplazará a Leganés en la tercera jornada de campeonato. En la cuarta recibirá al Sporting de Gijón y en la quinta visitará al Mirandés.

Los coruñeses tienen un inicio exigente pero la victoria en Granada ha generado un gran optimismo en una afición ilusionada con su equipo.

Estos son los próximos horarios de los partidos del Deportivo: