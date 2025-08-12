El Deportivo mira al mercado internacional para reforzar la portería

El Deportivo ha decidido explorar el mercado internacional para buscar al sustituto de Helton Leite. Y el elegido es Daniel Bachmann, guardameta austriaco de 31 años y 1,90 de estatura que llega cedido por el Watford.

La noticia adelantada por el periodista Pete O’Rourke circula a toda velocidad por redes sociales. A falta de oficialidad el club opta por este perfil de guardameta experimentado. De esta manera se descarta la llegada de otros porteros que habían soñado como Álvaro Fernández o Fran Vieites del Betis.

Bachmann es internacional absoluto con Austria aunque ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Reino Unido. En 2011 fue fichado por la academia del Stoke City y al Watford llegó en la temporada 17-18. En su trayectoria se incluyen diferentes cesiones en clubes de Escocia o Gales.

El guardameta peleará por un puesto en el once con Germán Parreño, portero que arrancará la temporada como titular tras la salida de Helton Leite.