El Deportivo mira al mercado internacional para reforzar la portería
Daniel Bachmann, portero del Watford, es el elegido tras la marcha de Helton Leite al Fortaleza
Te puede interesar: Oficial: Luis Chacón deja el Deportivo y jugará de nuevo en la Cultural Leonesa
El Deportivo ha decidido explorar el mercado internacional para buscar al sustituto de Helton Leite. Y el elegido es Daniel Bachmann, guardameta austriaco de 31 años y 1,90 de estatura que llega cedido por el Watford.
La noticia adelantada por el periodista Pete O’Rourke circula a toda velocidad por redes sociales. A falta de oficialidad el club opta por este perfil de guardameta experimentado. De esta manera se descarta la llegada de otros porteros que habían soñado como Álvaro Fernández o Fran Vieites del Betis.
Bachmann es internacional absoluto con Austria aunque ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Reino Unido. En 2011 fue fichado por la academia del Stoke City y al Watford llegó en la temporada 17-18. En su trayectoria se incluyen diferentes cesiones en clubes de Escocia o Gales.
El guardameta peleará por un puesto en el once con Germán Parreño, portero que arrancará la temporada como titular tras la salida de Helton Leite.