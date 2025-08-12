Daniel Bachmann, portero del Watford.

El Deportivo mira al mercado internacional para reforzar la portería

Daniel Bachmann, portero del Watford, es el elegido tras la marcha de Helton Leite al Fortaleza

El Deportivo ha decidido explorar el mercado internacional para buscar al sustituto de Helton Leite. Y el elegido es Daniel Bachmann, guardameta austriaco de 31 años y 1,90 de estatura que llega cedido por el Watford.

La noticia adelantada por el periodista Pete O’Rourke circula a toda velocidad por redes sociales. A falta de oficialidad el club opta por este perfil de guardameta experimentado. De esta manera se descarta la llegada de otros porteros que habían soñado como Álvaro Fernández o Fran Vieites del Betis.

Bachmann es internacional absoluto con Austria aunque ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Reino Unido. En 2011 fue fichado por la academia del Stoke City y al Watford llegó en la temporada 17-18. En su trayectoria se incluyen diferentes cesiones en clubes de Escocia o Gales.

El guardameta peleará por un puesto en el once con Germán Parreño, portero que arrancará la temporada como titular tras la salida de Helton Leite.