Deportivo: el Sporting de Portugal vuelve a la carga por Yeremay

Yeremay Hernández ha vuelto a despertar el interés de varios equipos europeos. El que más suspira por el futbolista canario del Deportivo es el Sporting de Portugal tal y como ha adelantado Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en temas de mercado.

El Deportivo vive con tranquilidad esta situación ante la alta cláusula de rescisión que tiene el talentoso extremo tras su última renovación. Sólo un deseo expreso del jugador por abandonar el club podría trastocar los planes.

El propio Yeremay quiso cerrar pronto el debate sobre su futuro este verano y su renovación fue el primer movimiento del verano en el conjunto coruñés.

El futbolista canario ha tenido diferentes propuestas en los últimos meses para abandonar el equipo pero por ahora eso es algo que no entra en sus planes. De hecho el club mejoró su contrato en dos ocasiones distintas a lo largo de este 2025.

🚨🟢⚪️ EXCL: Sporting submit official bid to Depor for Yeremay as target for final weeks of summer window.



Two more clubs also keen after he said no to Como in June as he wanted to stay at Deportivo La Coruna. pic.twitter.com/m2WWvue5lO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Yeremay ha vuelto a destacar en los amistosos de pretemporada y el Dépor ha decidido crear su proyecto de futuro alrededor del talentoso futbolista. El equipo prepara ya el inicio liguero con el partido ante el Granada el sábado en Los Cármenes.