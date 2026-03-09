“No hace falta correr ni ir al gimnasio: lo importante es moverse”, el consejo de Crys Dyaz para mejorar la salud

Crys Dyaz durante su charla en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 Pablo Rocha

Practicar deporte no siempre significa entrenar duro en un gimnasio o prepararse para una carrera. Para la entrenadora personal y exnadadora de la selección española Crys Dyaz, el primer paso para mejorar la salud es mucho más sencillo.

“No hace falta correr una carrera ni levantar pesas. Lo importante es moverse”.

Así lo explicó durante su participación en el Foro Mujeres Referentes de Quincemil, donde defendió que el ejercicio físico debería entenderse, ante todo, como movimiento en el día a día. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.

Combatir el sedentarismo

Dyaz considera que uno de los errores más habituales es asociar el deporte únicamente con entrenamientos exigentes o rutinas estructuradas.

“Tenemos 24 horas al día y no podemos estar 23 horas sedentarios”, explicó.

Para la entrenadora, caminar, moverse más durante la jornada o participar en actividades colectivas ya supone un paso importante para mejorar la salud de la población.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Entrevista Crys Dyaz

El reto de que más personas hagan ejercicio

Durante la charla también se abordó el objetivo de impulsar la práctica deportiva entre la población. Dyaz defendió que la clave está en hacer el ejercicio accesible y adaptable a cada persona.

“No todo el mundo tiene que correr una carrera o hacer pesas. Hay muchas formas de moverse”, señaló.

La entrenadora cree que generar hábitos de actividad física sostenibles es más importante que plantear objetivos deportivos demasiado exigentes que muchas personas terminan abandonando.