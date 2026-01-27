La IV Gala dos Premios do Deporte de la Diputación de A Coruña será el 20 de marzo

La IV Gala dos Premios do Deporte de la Deputación da Coruña se celebrará en el Teatro Colón el 20 de marzo. Así lo ha informado este martes el diputado de Deportes, Antonio Leira, durante la presentación del evento que reconocerá las contribuciones al deporte de la provincia.

Leira destacó que la gala ya es una cita consolidada en el calendario deportivo de la provincia y señaló que los Premios do Deporte tienen como objetivo poner en valor el esfuerzo, la dedicación y los valores que transmite el deporte, tanto en el ámbito profesional como en el deporte base, inclusivo y aficionado.

El diputado recordó que entre las personas y entidades galardonadas en ediciones anteriores figuran referentes del deporte gallego y estatal, como la atleta Ana Peleteiro, el jugador de hockey a patines César Carballeira, así como clubes históricos y proyectos deportivos de primer nivel como el RC Deportivo, el Basket Coruña o el Baxi Ferrol.

La presentación de candidaturas, abierta

Antonio Leira informó también de que el plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta este viernes: pueden participar deportistas, clubes, entrenadores, árbitros y entidades que contribuyan a la promoción del deporte en la provincia de A Coruña.

Todas las solicitudes deben presentarse de manera telemática a través de la sede electrónica de la Deputación da Coruña, siguiendo el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria.

El jurado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio del periodismo deportivo, que se encargarán de evaluar y seleccionar a las personas y entidades que recibirán los galardones en las diferentes categorías. El objetivo es garantizar un proceso transparente y profesional.

Leira destacó que la gala pondrá el broche final al proceso de selección de las candidaturas correspondientes al año 2025, reconociendo la labor de deportistas, clubes, entrenadores, árbitros, entidades colaboradoras e iniciativas que contribuyen a la promoción del deporte en la provincia de A Coruña.

El diputado incidió también en que a Diputación de A Coruña apuesta por un modelo deportivo en el que tienen cabida tanto las grandes figuras como "o traballo silencioso e constante de moitas persoas e entidades que fan posible que o deporte chegue a todos os concellos".

Leira concluyó su intervención animando a la ciudadanía a seguir de cerca esta nueva edición de la Gala y a participar en la convocatoria: "Queremos que estes premios sexan un reflexo do talento e o compromiso co deporte que existe na nosa provincia".