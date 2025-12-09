Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Mulattieri, en el partido contra el Castellón en Riazor. RCDeportivo

Fin de semana con resultados dispares para los equipos deportivos de A Coruña.

El Dépor cayó y rompió su racha triunfal ante el Castellón por un gol a tres. Los coruñeses se vieron claramente superados por su rival y pierden el liderato.

El que mantiene un ritmo increíble es Básquet Coruña. El conjunto naranja superó a Palencia por 82-75 en un encuentro marcado por la gran defensa realizada por los de Carles Marco durante todo el choque.

También venció y además estaba muy necesitado el Dépor femenino. Las de Fran Alonso superaron al Granada por dos tantos a cero en Riazor.

El Liceo venció de manera clara y convincente en su visita a la pista del Caldes por cero tantos a cuatro.

En Segunda Federación el Fabril mantiene el bache de resultados y no pasó del empate a cero ante el Marino de Luanco.

El Bergantiños superó al líder, la Gimnástica Segoviana, por un claro 3 a 1 y comprime la zona alta de la tabla. Los de Carballo se colocan a un solo punto del playoff.

En Tercera Federación el Silva perdió de manera clara ante el Alondras por cero goles a tres. El Arteixo ganó de manera clara al Barco por cero a tres y el Montañeros hizo lo propio en el campo del Estradense y se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de Balsa.

De nuevo en polideportivo, el OAR Coruña venció con contundencia a Alcobendas por 39-20 en un choque en el que los coruñeses se mostraron muy superiores.

Maristas venció a Gijón por 77-65 y consiguió la novena victoria de la temporada.

En vóley, Zalaeta venció por un set a tres Astillero en el choque disputado en tierras cántabras.

En fútbol sala 5Coruña empató a tres ante el Noia B. Los coruñeses encajaron el gol del empate en la última acción del encuentro.