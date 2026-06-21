La familia catalana que convirtió una villa gallega en una potencia industrial: los Massó

En 1845, la Marina Real Británica organizó una expedición al mando de sir John Franklin para encontrar el Paso del Noroeste. Sus barcos HMS Erebus y HMS Terror fueron abastecidos con miles de latas de conservas, en la que fue la primera gran movilización de alimentos envasados para una exploración polar. Los envases de hojalata debían proteger a los 129 tripulantes durante un viaje de varios años que terminó en tragedia por la presión del hielo ártico y el envenenamiento por plomo debido a soldaduras defectuosas. Pero a pesar del fracaso, esta expedición ayudó al mundo a comprender que el dominio de los mares ya no dependía únicamente de la potencia de fuego de los cañones, sino de la perfección en los sistemas de suministro. Y mientras el Imperio Británico experimentaba en el norte helado, un comerciante catalán iniciaba una revolución industrial en las rías de Galicia. Su llegada supuso el origen de un complejo que transformó la costa de Pontevedra en uno de los epicentros de la conserva mundial. Se llamaba Salvador Massó Palau.

El HMS Erebus y el HMS Terror. https://es.wikipedia.org

Salvador Massó Palau nació en Blanes, en la provincia de Girona, en el año 1786. En su familia todos eran comerciantes, así que, desde su infancia, aprendió todo lo relacionado con el comercio y la gestión de rutas de suministro mientras observaba cómo funcionaban los pequeños almacenes del puerto de su pueblo.

Durante su juventud Cataluña vivía un periodo de inestabilidad política y económica debido a los efectos de las guerras napoleónicas y los conflictos navales con Gran Bretaña. Estos acontecimientos alteraron el comercio marítimo en el Mediterráneo, reduciendo los beneficios de los negocios familiares y obligando a los jóvenes a buscar alternativas lejos.

Blanes a finales del siglo XVIII. https://www.davidrumsey.com

Ante esta situación, Salvador decidió sumarse a una corriente migratoria de empresarios y armadores catalanes que dirigieron sus esperanzas hacia el norte de la Península Ibérica.

Salvador llegó a la costa de Galicia tras semanas de viaje, recorriendo diferentes localidades de las Rías Baixas antes de elegir un asentamiento definitivo. Su objetivo consistía en encontrar un puerto con un suministro regular de pescado que le permitiese trabajar sin depender de los vaivenes de los mercados locales para explotar la salazón de sardina.

El pescado conservado con sal era una técnica antigua, pero en manos de empresarios con buenas redes comerciales podía convertirse en un negocio poderoso, ya que permitía conservar la sardina, transportarla y venderla lejos del puerto donde había sido capturada.

Antigua fábrica de salazón en Bueu. https://museomasso.xunta.gal

Eligió la villa de Bueu, en la ría de Pontevedra, en el año 1816, ya que ofrecía una ubicación idónea por la presencia constante de bancos de sardinas cerca de la orilla y la existencia de una población marinera local.

En el momento de su llegada, Bueu carecía de estructuras industriales para procesar y exportar grandes volúmenes de pescado, algo que él remediaría, pero antes centró sus primeros esfuerzos en aprender las costumbres de la comarca de O Morrazo y entender las dinámicas de las tripulaciones locales.

Empezó alquilando pequeños almacenes a pie de playa para realizar pruebas de curación y establecer una red fiable de proveedores entre los patrones de las lanchas. Su estrategia consistió en ofrecer precios fijos y pagos inmediatos a los pescadores, garantizando la compra de toda la producción sobrante de las jornadas de pesca, lo que le permitió ganarse la confianza de las familias del pueblo y obtener un suministro continuo de sardinas frescas para su almacén.

Factura de salazón de pescado de Salvador Massó Palau de 1853. https://museomasso.xunta.gal

Con el negocio ya establecido, Salvador compró varios terrenos cerca de la línea de la costa para edificar una fábrica permanente de salazón de pescado. Él mismo coordinó las obras de construcción, empleando piedra local para levantar muros capaces de mantener bajas temperaturas en el interior durante el verano.

Descarga de sardina en el puerto de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

Este edificio se convirtió en el centro de su actividad diaria, albergando tanto la zona de procesado como las dependencias de gestión de la empresa. Salvador supervisaba la descarga de las sardinas y organizaba el trabajo de las operarias, quienes realizaban las tareas de limpieza. Insistía en que la limpieza del pescado debía ejecutarse de manera inmediata tras la descarga, para evitar la pérdida de propiedades del pescado.

Limpiando sardina en la fábrica de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

También gestionaba personalmente el suministro de sal, ya que su importancia era vital. La falta de sal podía paralizar la factoría y arruinar las compras de pescado, por lo que Salvador mantenía grandes stocks en sus almacenes.

Limpiando sardina en la fábrica de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

El catalán se integró en la sociedad civil de Bueu mediante su participación en las juntas locales, el apoyo a las obras comunitarias de la villa y el matrimonio, ya que se casó con otra catalana asentada en la zona.

Tuvo varios hijos, entre los que destacaron Gaspar y Salvador Massó Ferrer, quienes nacieron y crecieron en el entorno de la fábrica de salazón. Su padre los educó como si fueran sus empleados y ya desde su adolescencia, les enseñó cómo había que gestionar las cuentas y cómo debía ser el trato con los pescadores.

Salvador y dos de sus hijos. https://museomasso.xunta.gal

La apertura de nuevas carreteras hacia Castilla a mediados del siglo XIX permitió a Salvador aumentar su cartera de clientes, llegando a acuerdos con empresas de Madrid y Valladolid para distribuir su sardina curada en los mercados de abastos, lo que llevó a su negocio a consolidarse como la mayor empresa de toda la comarca de O Morrazo.

Con el paso del tiempo, empezó a delegar tareas en sus hijos, pero siempre ayudándoles y guiándoles, hasta que falleció en 1850.

Mujer limpiando y envasando mejillones en la fábrica de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

Gaspar y Salvador Massó Ferrer asumieron la dirección, iniciando una etapa marcada por la introducción de grandes innovaciones tecnológicas, ya que los hermanos comprendieron que el método tradicional de la salazón presentaba limitaciones que reducían las posibilidades de crecimiento.

Limpiando pescado en la fábrica de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

Por ello decidieron viajar a Francia para conocer el funcionamiento del sistema de conservación hermética desarrollado por Nicolas Appert. Se quedaron tan maravillados que, a su regreso a Galicia, decidieron transformar los viejos almacenes de piedra de su padre en una moderna fábrica de conservas.

A finales del siglo XIX, la empresa instaló calderas de vapor, autoclaves de presión y líneas de soldadura para envases de hojalata, lo que les permitió enlatar el pescado manteniendo sus propiedades nutritivas durante meses y abriendo las puertas a la exportación a gran escala.

Horno de cocción patentado por los Massó. https://museomasso.xunta.gal

La tercera generación de la familia, bajo la marca Massó Hermanos, continuó la expansión del negocio mediante un nuevo complejo industrial en los terrenos de Bueu, unas instalaciones que se inauguraron en 1926 y a la que asistió el rey Alfonso XIII.

Maqueta de la fábrica. https://museomasso.xunta.gal

Los Massó diseñaron la nueva fábrica como un núcleo autosuficiente para evitar retrasos causados por fallos en los servicios públicos, como la electricidad. Para ello construyeron una central termoeléctrica privada dentro de la factoría que aseguraba el suministro de energía a las máquinas.

La fábrica de Bueu en torno a 1940. https://museomasso.xunta.gal

En el interior de la fábrica también se instaló un taller de litografía donde se recibían las planchas de acero para fabricar las latas de la compañía y se imprimían los diseños sobre el metal para después exportarse a Madrid, Barcelona, París o Nueva York.

Publicidad de Massó en francés. https://museomasso.xunta.gal

También cuidaban de sus obreros y operarias mejorando sus condiciones de vida. Entre otras medidas, abrieron una guardería infantil gratuita dentro de la fábrica para que las trabajadoras dejasen a sus hijos allí durante su turno. Las madres también disponían de permisos pagados durante la jornada para alimentar a sus bebés. Además, la factoría contaba con un servicio médico permanente, comedores con precios bajos, vestuarios modernos y viviendas para los técnicos.

Parte de la plantilla de la fábrica de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

La compañía también financió escuelas nocturnas donde los trabajadores sin estudios asistían a clases de alfabetización básica, lo que provocó que cientos de empleados de los Massó aprendieran a leer y escribir gracias a su generosidad.

Con la factoría de la ría de Pontevedra a pleno rendimiento, la cuarta generación amplió el negocio a la ría de Vigo, construyendo una planta en Cangas, coincidiendo con la decisión de entrar en el sector de la caza y procesamiento de ballenas.

La fábrica de Cangas alrededor de 1940. https://museomasso.xunta.gal

Massó Hermanos compró varios buques balleneros equipados con arpones de tecnología noruega, como las embarcaciones “Lanzarote” y “Temerario”, barcos que capturaban a los cetáceos en alta mar y los remolcaban hasta los muelles de la factoría de Cangas para el procesado en las instalaciones de Punta Balea.

El arponero Alejo Varela Neira disparando el arpón en el barco “Lobeiro”. https://museomasso.xunta.gal

Aquel era un complejo industrial enorme para su tiempo, una ciudad industrial junto al mar con dársenas, varaderos, talleres, fábrica de hielo, harinas de pescado, sección de envases y una organización que iba mucho más allá de la conserva tradicional. Además, los Massó extendieron su presencia a otros lugares de España, con factorías en Avilés y Barbate.

Cetáceo en la plataforma ballenera de Cangas. https://museomasso.xunta.gal

Uno de los dueños, Gaspar Massó García, era un enamorado de la historia náutica y los libros antiguos, por lo que reunió durante décadas una colección extraordinaria de libros, cartas náuticas, instrumentos de navegación, maquetas, documentos marítimos y objetos relacionados con la historia del mar.

Gaspar Massó enseñando la fábrica de Bueu al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en 1932. https://museomasso.xunta.gal

En 1928, durante una visita a la fábrica, el legendario Guillermo Marconi, Premio Nobel y uno de los inventores de la radio, sugirió que aquella colección de tan alto valor patrimonial merecía convertirse en museo. Cuatro años después, el 26 de noviembre de 1932, nacía un museo privado que llegó a tener tal importancia que recibía de forma regular la visita de investigadores, marinos y estudiantes que acudían a consultar los documentos reunidos por el empresario.

El museo en 1950. https://museomasso.xunta.gal

Pero en el último tercio del siglo XX todo cambió. La sociedad empezó a sufrir problemas financieros causados por las crisis energéticas y los cambios en la normativa pesquera internacional. Además, la llegada de conservas de países en vías de desarrollo, con menores costes de mano de obra, redujo los márgenes.

Interior de la fábrica de Bueu. https://museomasso.xunta.gal

El cese de la actividad llegó debido a las deudas y a la imposibilidad de adaptar las viejas estructuras a las exigencias del mercado global. A comienzos de la década de 1990, las factorías de Bueu y Cangas cerraron sus puertas, finalizando un ciclo que había durado casi dos siglos.

Personal de despiece de ballenas en 1978. https://museomasso.xunta.gal

La fábrica de Cangas, que llegó a figurar entre los complejos conserveros más grandes de Europa, se abandonó y se vendió a inversores privados y se encuentra en estado ruinoso, pero el patrimonio histórico de la compañía se salvó gracias a la gestión de las administraciones públicas gallegas, que compraron el edificio de Bueu para rehabilitarlo y crear el Museo Massó en el que se conserva la colección de libros y la maquinaria pesada de la fábrica.

Exterior del Museo Massó en la actualidad. https://museomasso.xunta.gal

Sus visitantes pueden recorrer las estancias donde trabajaban las operarias y en su interior todavía permanecen las calderas de vapor, las autoclaves, las planchas de litografía y la biblioteca náutica reunida por Gaspar Massó a lo largo de su vida.

Antigua lata de Hermanos Massó. https://museomasso.xunta.gal

Pocas veces la trayectoria de cuatro generaciones de una familia transformó tanto el tejido social e industrial de toda una región. Gracias a empresas como Massó, la ría de Pontevedra se convirtió durante el siglo XX en uno de los grandes centros mundiales de la industria conservera. Y todo, gracias a que un joven catalán decidió abandonar su tierra para buscar una vida mejor. Cómo nos suena esto a los gallegos…

Publicidad de Hermanos Massó. https://museomasso.xunta.gal

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Más historias de Galicia y el mar:

Referencias:

museomasso.xunta.gal

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

diariodepontevedra.es

consellodacultura.gal

bueu.gal

cangas.gal

depo.gal

vigoempresa.com

iim.csic.es

patrimonioindustrial.es

elcorreogallego.es

culturagalega.gal

xunta.gal