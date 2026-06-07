Benigno Ledo, “o cura das abellas” que trajo a Galicia la apicultura moderna

La primera evidencia histórica del consumo de miel es una pintura rupestre de hace más de 8.000 años en las paredes de la Cueva de la Araña, en la provincia de Valencia. La relación entre abejas y humanidad se remonta a los albores de la civilización, pero a pesar de este antiguo vínculo, las técnicas de recolección en lugares como Galicia apenas evolucionaron durante milenios. Los agricultores utilizaban métodos muy rudimentarios que obligaban a destruir los panales e incluso a aniquilar a los propios insectos para conseguir la miel, lo que condenaba a la apicultura a ser una actividad incapaz de generar riqueza para los campesinos. Hasta que un sacerdote de Chantada decidió cambiar las reglas del juego. A través de la observación y el estudio de las nuevas técnicas internacionales, este visionario introdujo la colmena de cuadros móviles, revolucionando la producción de miel y enseñando a miles de familias a multiplicar sus cosechas anuales. Esta es la historia del pionero que transformó la economía rural de Galicia y que pasó a la posteridad conocido como “o cura das abellas”: Benigno Ledo González.

Pintura rupestre de la Cueva de la Araña. https://www.elespanol.com

El panorama agrícola de Galicia a finales del siglo XIX estaba marcado por el estancamiento tecnológico y la dependencia de unas prácticas agrarias que apenas habían evolucionado desde la Edad Media. Los agricultores sobrevivían gracias al autoconsumo, donde la apicultura era un pequeño recurso destinado únicamente a proporcionar un pequeño aporte calórico y cera para la iluminación de los hogares o el pago de las rentas.

Hasta que Benigno llegó a este mundo.

Representación antigua de una colmena tradicional. https://es.wikipedia.org

Benigno Ledo González nació el 20 de julio de 1867 en el lugar de A Chanca, situado en la parroquia de Adá, perteneciente al ayuntamiento lucense de Chantada. Benigno encontró en el ingreso en el seminario la única vía de escape posible para acceder a una educación académica superior y evitar el duro trabajo físico en el campo. Además, su formación eclesiástica le proporcionó acceso a bibliotecas y textos científicos que se encontraban fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población.

Tras ser ordenado sacerdote fue destinado a varias parroquias del interior de Galicia, donde Benigno entró en contacto con la dura realidad de unos feligreses que trabajaban sin poder escapar del umbral de la pobreza. Fue esa precariedad, de los gallegos más humildes, lo que despertó en Benigno una inquietud orientada a buscar soluciones que permitieran elevar su nivel de vida.

Colmenas talladas en troncos. https://es.wikipedia.org

La atención del sacerdote se centró en las abejas, una actividad que los agricultores locales realizaban utilizando trobos o cortizos, troncos de árboles vaciados o cilindros huecos de corcho, conocidos como “trobos”. Este sistema obligaba a los insectos a construir sus panales fijándolos a las paredes interiores del recipiente, lo que convertía la recolección de la miel en un proceso destructivo y perjudicial para la viabilidad y la supervivencia de la colmena.

Para extraer el producto, el apicultor asfixiaba a gran parte de las abejas utilizando humo denso o azufre, para posteriormente arrancar los panales con cuchillos destruyendo las crías y arruinando el trabajo de toda la colmena.

Colmena tallada en un tronco. https://www.cultura.gob.es.

Las consecuencias de este método tradicional eran desastrosas, ya que obligaba a las abejas supervivientes a consumir grandes cantidades de miel la siguiente primavera tan solo para volver a segregar la cera necesaria para reconstruir los panales perdidos.

Consciente de este enorme despilfarro de recursos y energía, Benigno comenzó a estudiar tratados internacionales de apicultura que llegaban a sus manos procedentes de Francia y Estados Unidos, buscando alternativas técnicas que permitieran extraer la miel respetando la estructura interna de la colmena.

El párroco descubrió las novedosas investigaciones del estadounidense Lorenzo Langstroth y del francés Georges de Layens, quienes habían diseñado colmenas basadas en el respeto del espacio de la abeja.

Lorenzo Langstroth. https://es.wikipedia.org

Interesado por las posibilidades que ofrecía este descubrimiento, Benigno encargó la construcción de colmenas utilizando planos extranjeros, pero adaptando las dimensiones de la madera a las condiciones de humedad y temperatura propias del clima gallego.

Este nuevo sistema consistía en unas cajas rectangulares superpuestas que albergaban en su interior una serie de cuadros de madera extraíbles, permitiendo a los insectos construir los panales de forma ordenada e independiente sin pegarlos a las paredes de la estructura.

Portada del 2º Curso práctico de apicultura de Benigno. https://www.todocoleccion.net

La principal ventaja de este diseño estaba en que el apicultor podía abrir la cubierta de la colmena, revisar el estado de la reina y extraer únicamente los cuadros con miel sin causar daño a la colonia ni destruir la zona de cría. Además, Benigno también introdujo el uso del extractor centrífugo, una máquina manual que permitía vaciar la miel sin romper la delicada estructura hexagonal de la cera.

Gracias a estas nuevas colmenas y al extractor mecánico, los panales vacíos podían ser devueltos intactos a las cajas para que las abejas los rellenaran de nuevo, multiplicando el rendimiento de cada enjambre y reduciendo la mortalidad de los insectos.

Portada del Curso práctico de apicultura de Benigno. https://es.wallapop.com

Pero como suele ocurrir con las grandes innovaciones, estas nuevas técnicas se toparon con el escepticismo, la desconfianza y el rechazo frontal de unos agricultores acostumbrados a sus antiguas prácticas. Consideraban que las cajas diseñadas por el cura suponían un gasto inútil de tiempo y materiales.

Pero en vez de desanimarse ante la falta de apoyo, el sacerdote decidió convertir el huerto de su casa rectoral en un campo de experimentación y demostración, instalando un moderno colmenar que cuidaba siguiendo los principios que él mismo enseñaba.

Colmenar de Benigno. Curso práctico de apicultura de Benigno Ledo González digitalizado por Internet Archive

Por eso, cuando llegó la temporada de recolección y los agricultores locales comprobaron con asombro que las cosechas de miel del párroco triplicaban e incluso cuadruplicaban la cantidad de los viejos trobos tradicionales, la desconfianza inicial se transformó rápidamente en interés por aprender sus novedosos métodos.

Sus resultados acabaron provocando que cada vez más campesinos se acercaran a su vivienda solicitando instrucciones precisas para construir y gestionar sus propias colmenas de madera, así que decidió convertirse en divulgador científico del sector primario gallego de su época.

Para ello empezó a recorrer multitud de parroquias y pequeñas aldeas impartiendo charlas, organizando cursos gratuitos de formación y colaborando con los recién nacidos Sindicatos Agrícolas. En su labor docente usaba un lenguaje directo y accesible, eliminado de la apicultura los tecnicismos para explicar la biología de la abeja de una manera que cualquiera pudiera comprender y aplicar de inmediato.

Colmenar de Benigno. Curso práctico de apicultura de Benigno Ledo González digitalizado por Internet Archive

Benigno estaba tan comprometido con su labor que redactó y publicó varios manuales y numerosos artículos en la prensa agraria especializada, donde detallaba desde los planos constructivos de las cajas hasta los calendarios de floración de las principales especies vegetales de Galicia.

Sus textos se convirtieron rápidamente en obras y manuales de referencia para toda una generación de apicultores, logrando estandarizar los procesos de trabajo y estableciendo las bases teóricas y prácticas sobre las que se asentaría el crecimiento de todo el sector.

Su labor supuso un punto de inflexión histórico que permitió transformar una labor de supervivencia doméstica en una actividad profesional, rentable y capaz de generar unos ingresos económicos complementarios vitales para sostener la economía de miles de familias.

Curso práctico de apicultura de Benigno. https://es.wallapop.com

Además, el impacto de sus enseñanzas no se limitó al aumento del volumen de producción de miel, sino que la adopción masiva de su colmena impulsó el desarrollo de una pequeña industria auxiliar local dedicada a la carpintería y la fabricación de herramientas.

Su preocupación por mantener la salud en las colmenas le llevó a investigar soluciones naturales y métodos higiénicos de control de plagas que no alteraran la calidad final de la miel, adelantándose varias décadas a los conceptos modernos de sostenibilidad agraria.

Su prestigio y autoridad alcanzaron tal magnitud que su figura comenzó a ser respetada y consultada por ingenieros agrónomos e instituciones oficiales que reconocieron la inmensa valía de su labor a la hora de modernizar unas estructuras que arrastraban siglos de letargo.

Pero a pesar del reconocimiento social y profesional que acumuló a lo largo de su carrera, Benigno Ledo siempre mantuvo una actitud humilde y discreta, rechazando el beneficio personal y reinvirtiendo constantemente sus esfuerzos en la formación continua de los agricultores más desfavorecidos.

A medida que la apicultura ganaba seguidores de forma progresiva, el volumen de miel producido en Galicia experimentó un crecimiento sin precedentes que obligó a replantear por completo los canales de distribución y venta del producto. Los apicultores formados directamente bajo las enseñanzas de Benigno comenzaron a comercializar sus excedentes en las grandes ferias comarcales y en los mercados urbanos, generando un flujo constante de ingresos que contribuyó a paliar las graves carencias del rural.

Curso práctico de apicultura de Benigno. https://es.wallapop.com

Y por si todo esto fuera poco, la calidad suprema de la miel obtenida con estas colmenas superaba a la de la miel de los antiguos “trovos”, al estar completamente libre de impurezas, fragmentos de madera y ceniza, lo que permitió a los productores a acceder a mercados mucho más exigentes con unos precios de venta más justos.

Quizá lo más importante de la historia de Benigno es que su ejemplo inspiró a otros muchos sacerdotes y maestros de escuela a implicarse en la modernización del campo gallego, promoviendo iniciativas similares en la avicultura, la mejora genética del ganado o la introducción de nuevos cultivos.

Benigno en 1927. https://gl.wikipedia.org

Benigno nunca perdió la ilusión de ver su tierra natal convertida en una potencia apícola de primer nivel, aprovechando la riqueza floral de sus montes y sus prados para producir de forma masiva una miel de calidad excepcional capaz de competir en los mercados internacionales.

Benigno Ledo falleció el 14 de diciembre de 1950, con 83 años de edad, dejando tras de sí un panorama agrícola radicalmente distinto al que había conocido, marcado por el hambre y la ineficacia de las labores agrarias.

Gracias a su trabajo, las nuevas generaciones de productores saben que la mayor revolución agrícola de las aldeas nació de la curiosidad y la generosidad de un hombre que decidió apostar por el conocimiento técnico y el método científico.

Benigno Ledo. Curso práctico de apicultura de Benigno Ledo González digitalizado por Internet Archive

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

farodevigo.es

elprogreso.es

culturagalega.gal

historia.nationalgeographic.com.es

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