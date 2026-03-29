Pergamino Vindel: la reliquia de la literatura gallega que se custodia en una cámara acorazada de Nueva York

En el siglo XIII, un monje anónimo borró los textos de un antiguo manuscrito griego para reutilizar las hojas para un libro de oraciones, ocultando sin saberlo durante cientos de años los tratados matemáticos originales de Arquímedes. Esta joya fue redescubierta en un convento de Estambul en el año 1906, pero volvió a desaparecer sin dejar rastro durante la Primera Guerra Mundial. Conocido como el célebre palimpsesto de Arquímedes, acabó reapareciendo misteriosamente a finales del siglo XX en una colección privada francesa y terminó subastada en Nueva York. Un destino histórico extraordinariamente similar sufrió la mayor reliquia de la lírica medieval gallega, un excepcional manuscrito musical que permaneció oculto e ignorado durante siglos al ser reutilizado como un simple forro protector para la encuadernación de otro libro. Su hallazgo fortuito en una librería madrileña a principios del siglo XX lo rescató del olvido absoluto, pero también marcó el inicio de un largo y exilio internacional que lo alejó definitivamente de las costas que inspiraron sus versos. Esta es la fascinante historia del Pergamino Vindel, el incalculable tesoro poético del trovador Martín Códax que sobrevive custodiado bajo estrictas medidas de seguridad en Nueva York.

Palimpsesto de Arquímedes. https://es.wikipedia.org

A principios del siglo XX, Pedro Vindel regentaba una librería de libros antiguos en la ciudad de Madrid. Pedro era un profesional sumamente respetado que dedicaba gran parte de su jornada a examinar, catalogar y restaurar volúmenes antiguos que llegaban a sus manos procedentes de bibliotecas privadas y subastas.

En 1914, durante una de sus rutinarias jornadas de trabajo, el librero comenzó a analizar minuciosamente un ejemplar manuscrito de la obra “De Officiis” del filósofo y orador romano Cicerón, un volumen que databa aproximadamente del siglo XIV y que presentaba signos de desgaste en su encuadernación original.

Una copia de “De Officiis” de Cicerón. https://es.wikipedia.org

Al revisar la estructura interna de las tapas protectoras del libro, Vindel se percató de que el encuadernador medieval había utilizado un trozo de pergamino más antiguo para reforzar la cubierta, una práctica de reciclaje muy habitual en los talleres de la Edad Media donde el material de escritura resultaba un bien escaso y costoso.

Al despegar con cuidado aquel documento oculto, para no dañar las fibras del material, el anticuario desplegó un pergamino rectangular que medía 34 centímetros de ancho por 45 de largo y que estaba completamente cubierto por un texto distribuido en columnas con una cuidada letra gótica.

Fotografía restaurada de Pedro Vindel. Iván Fernández Amil

El librero madrileño no tardó en identificar el idioma de aquellos versos, el gallegoportugués, la lengua de prestigio en la lírica peninsular durante los siglos XIII y XIV, pero lo que verdaderamente convirtió su hallazgo en un hito histórico fue el nombre del autor que encabezaba la primera de las composiciones poéticas del documento.

Porque aquel pergamino contenía siete poemas íntegros firmados por Martín Códax, un enigmático trovador gallego del siglo XIII del que apenas se conservan datos contrastados, pero cuya obra literaria resulta fundamental para entender la poesía medieval y la consolidación de las denominadas “cantigas de amigo” en la península ibérica.

Pergamino Vindel. https://www.moleiro.com

Esta poesía se caracterizaba por utilizar la voz de una mujer joven que se lamentaba por la ausencia, la tardanza o la traición de su amado, recurriendo habitualmente a elementos de la naturaleza como confidentes silenciosos de su sufrimiento para establecer un diálogo melancólico.

En el caso específico de las composiciones firmadas por Martín Códax, el elemento natural que actúa como hilo conductor y confidente de la joven enamorada no es otro que el mar de la ría de Vigo, a cuyas olas pregunta en sus versos sobre el paradero del amante que ha partido y que parece no encontrar el camino de regreso.

Trovadores en la corte de Alfonso X el Sabio. https://es.wikipedia.org

Entre las piezas literarias rescatadas en aquel pedazo de piel se encontraban obras que hoy son pilares fundamentales de la literatura gallega, destacando especialmente la cantiga que comienza con el célebre verso Ondas do mar de Vigo, junto a otras composiciones como “Mandad'ei comigo”, “Mia irmana fremosa” o “Ay Deus, se sab'ora meu amigo”.

Sin embargo, el enorme valor de sus textos quedó inmediatamente eclipsado por un detalle técnico que convirtió al manuscrito en una rareza mundial, porque seis de las siete cantigas conservadas en el pergamino incluían su correspondiente notación musical en un sistema de pentagramas y tetragramas con notas cuadradas.

Cantiga I - Ondas do mar de Vigo. https://es.wikipedia.org

Hasta ese descubrimiento, la gran mayoría de la música medieval europea y de la lírica trovadoresca galaicoportuguesa se conocía exclusivamente a través de copias de los textos literarios, pero no incluían las partituras, lo que impedía a los investigadores e historiadores saber con certeza cómo sonaban originalmente aquellas melodías.

El documento encontrado por Pedro Vindel, que rápidamente fue bautizado con el apellido de su descubridor, supuso la primera y única prueba física que permitía interpretar fielmente la música que se componía y se interpretaba en las cortes y las plazas públicas del siglo XIII.

Cantiga II - Mandadei comigo. https://es.wikipedia.org

Era un descubrimiento histórico por lo que, consciente de su importancia, el anticuario ordenó inmediatamente la realización de una copia del pergamino para dar a conocer el hallazgo a la comunidad académica y garantizar que el contenido literario y musical no se perdiera en caso de accidente.

Cantiga III - Mia yrmana fremosa. https://es.wikipedia.org

A pesar de su extraordinaria relevancia para la cultura española y gallega, ninguna institución pública del país logró reunir en aquel momento los fondos económicos necesarios para adquirir el documento y garantizar su permanencia en España, lo que provocó que el pergamino iniciara un largo viaje a través de diferentes propietarios privados.

Cantiga IV - Ay Deo se sabora meu amigo. https://es.wikipedia.org

El primer comprador del manuscrito fue el diplomático y musicólogo español Rafael Mitjana, quien adquirió la joya literaria directamente de las manos de Pedro Vindel y lo trasladó consigo cuando fue destinado a la ciudad de Upsala, en Suecia.

Ilustración 1 Cantiga V - Quantas sabedes amar amigo. https://es.wikipedia.org

Tras el fallecimiento del diplomático, el documento permaneció varias décadas oculto y custodiado por sus legítimos herederos sin que los investigadores españoles pudieran tener acceso directo a la fuente original, hasta que fue vendido a mediados del siglo XX al prestigioso anticuario y librero Otto Haas, quien lo trasladó a la ciudad de Londres.

Cantiga VI - E no sagrado en Vigo. https://es.wikipedia.org

En la capital británica, el manuscrito pasó a formar parte del selecto catálogo de otro anticuario, Albi Rosenthal, quien custodió la pieza medieval durante varios años mientras buscaba un comprador institucional que dispusiera de los recursos financieros y técnicos necesarios para preservar la obra.

Cantiga VII - Ay ondas que eu vin ver. https://es.wikipedia.org

Ese comprador definitivo apareció en el año 1977 al otro lado del océano Atlántico. Fue la poderosa y prestigiosa institución cultural estadounidense Pierpont Morgan Library, con sede en la ciudad de Nueva York, la que formalizó la adquisición del Pergamino Vindel para incorporarlo a su colección de manuscritos y documentos históricos.

Morgan Library, Manhattan, Nueva York. https://es.wikipedia.org

Desde entonces, el testimonio más antiguo e importante de la música gallega y peninsular permanece catalogado bajo la referencia MS M.979 en las cámaras acorazadas de la institución neoyorquina, conservado bajo condiciones ambientales controladas de temperatura y humedad que impiden el deterioro de su piel medieval.

Antigua cámara acorazada de la Mogran Library. https://www.themorgan.org/

El exilio transatlántico del pergamino generó durante décadas un sentimiento de frustración entre los investigadores gallegos y las instituciones autonómicas, quienes consideraban una anomalía histórica que el documento fundacional de su lírica y de su memoria musical permaneciera confinado en una biblioteca estadounidense a miles de kilómetros de distancia del mar que lo inspiró.

Por eso, responsables de la Universidad de Vigo iniciaron a principios del siglo XXI una serie de discretas negociaciones diplomáticas con la dirección de la Morgan Library and Museum para intentar lograr una cesión temporal que permitiera exhibir la pieza original en su territorio de origen.

Folleto de la exposición en Vigo de 2017. https://museodomar.xunta.gal

Las conversaciones institucionales se prolongaron durante varios años debido a las exigentes condiciones impuestas por los conservadores norteamericanos, quienes requerían garantías absolutas sobre el pago de los elevados seguros de transporte, las estrictas medidas de seguridad policial durante los traslados y el mantenimiento milimétrico de las condiciones climáticas en las salas de exposición.

Folleto de la exposición en Vigo de 2017. https://museodomar.xunta.gal

El monumental esfuerzo diplomático, logístico y financiero liderado por la universidad y respaldado por la Xunta de Galicia fructificó finalmente en otoño de 2017, cuando el trozo de pergamino medieval abandonó su acorazada cámara de seguridad neoyorquina para cruzar el océano Atlántico a bordo de un vuelo regular custodiado.

El conselleiro de Cultura y el rector de la Universidade de Vigo con una copia del pergamino. https://www.cultura.gal/

Siete siglos después de que un escribano anónimo trazara cuidadosamente las notas musicales y los versos dictados por Martín Códax, el documento regresó a la misma ciudad que había servido de inspiración para sus melancólicas letras, convirtiéndose en el eje central de una exposición histórica en las instalaciones del Museo do Mar de Galicia.

Exposición en Vigo de 2017. https://cultura.gal

La exhibición temporal del manuscrito en la ciudad de Vigo desató un fenómeno cultural y mediático sin precedentes en toda la comunidad, atrayendo a más de 50.000 visitantes que querían contemplar el frágil pergamino que contenía las primeras palabras escritas sobre sus propias costas.

Detalle del pergamino. https://www.moleiro.com

Sin embargo, como establecían los contratos firmados entre las instituciones, el ansiado regreso del manuscrito a tierras gallegas tenía una fecha de caducidad inamovible, obligando a las autoridades a clausurar la exposición en la primavera de 2018 para preparar el viaje de retorno hacia los Estados Unidos.

El Pergamino Vindel abandonó nuevamente la costa gallega envuelto en las mismas extremas medidas de seguridad con las que había llegado, para regresar a las cámaras climatizadas de la Morgan Library, donde continúa siendo objeto de estudio para musicólogos y filólogos de todas las universidades del mundo.

Cámaras de seguridad de la Morgan Library. https://www.themorgan.org

A pesar de su exilio permanente en Nueva York, el breve reencuentro del manuscrito con la geografía y con los descendientes de aquellos habitantes que inspiraron sus versos sirvió para saldar una deuda histórica ineludible.

Pergamino Vindel. https://es.wikipedia.org

Quizá, algún día, pueda volver definitivamente, a casa, pero mientras no ocurra, puedes leerlo aquí.

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

museodomar.xunta.gal

cultura.gal

moleiro.com

themorgan.org

uvigo.gal

lavozdegalicia.es

atlantico.net

patrimoniogalego.net

musicaantigua.com

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cervantesvirtual.com

galiciamaxica.eu

historia.nationalgeographic.com.es

xunta.gal

arquivodogalicia.xunta.gal