Oestrimnios, el pueblo que forjó Galicia antes que los celtas, hace más de 3.000 años

En la mitología celta, el dios Lugh, señor de la luz y la guerra, lideró a los Tuatha Dé Danann contra los Fomorianos, una raza de gigantes opresores que asolaban Irlanda. Según el Cath Maige Tuired, con su lanza de luz y su astucia, Lugh reunió a los celtas bajo los robles sagrados de Tara, derrotando a los invasores en una batalla que aseguró la libertad de su pueblo y su supremacía en Irlanda alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Este relato, transmitido por tradición oral y registrado por monjes medievales, refleja la importancia de la resistencia colectiva en la cultura celta, donde los líderes unían a las tribus contra invasores externos. Quizá esta leyenda tiene algo que ver con algo ocurrido en el noroeste ibérico. En aquella olvidada esquina de Europa, un antiguo pueblo descrito por el poeta romano Avieno, que habitaba las actuales Galicia y Portugal hace más de 3.000 años, se enfrentó una mítica invasión de serpientes. Estos primeros gallegos, navegantes y comerciantes, dejaron mucho más que dólmenes y tesoros de oro. Aquellos primigenios habitantes de Galicia forjaron un mito en Finisterre, el Fin del mundo y, aun así, son grandes desconocidos en su propia tierra. Esta es la historia de los Oestrimnios.

Los Tuatha dé Danann. John Duncan, 1911). https://es.wikipedia.org

Los Oestrimnios, cuyo nombre en latín significa “los del extremo occidente”, son mencionados por el poeta romano Rufus Avienus Festus en el siglo IV, en su Ora Maritima, un poema basado en un periplo griego del siglo VI antes de Cristo.

Avieno describe a los Oestrimnios como habitantes de una región que abarcaba desde el actual Algarve hasta Galicia, un territorio al que llamó Oestriminis, comparable al Finisterre, el “fin de la tierra” desde la perspectiva mediterránea. Este pueblo, probablemente de origen pre-celta o ligur (un conjunto de pueblos y etnias que habitaron el sur de Francia y noroeste de Italia), vivía en la Edad de Bronce, dedicándose a la agricultura, el pastoreo, el marisqueo, y el comercio de estaño y oro, recursos abundantes en todo el noroeste ibérico.

Portada de una edición moderna de “Ora Maritima”. https://www.todocoleccion.net

Los Oestrimnios, descritos como “hombres fuertes y valerosos, comerciantes y muy marineros”, navegaban en barcos de cuero, conectando Galicia con las Islas Británicas y el Mediterráneo.

Los Oestrimnios dejaron un legado tangible en la cultura megalítica que dominó Galicia hace más de 6.000 año. Sus dólmenes, conocidos como mámoas, son tumbas colectivas que salpican el paisaje gallego, desde A Lanzada hasta la Serra da Capelada. Estas estructuras, construidas con enormes piedras, reflejan una sociedad igualitaria, poco jerarquizada, que veneraba a los muertos como mediadores entre los hombres y los dioses.

Mámoa en Pontevedra. https://www.elespanol.com/treintayseis

Alrededor del 700 antes de Cristo, los Oestrimnios evolucionaron sus tumbas con enterramientos individuales que contenían tesoros de oro, como el de Caldas de Reis, un conjunto de joyas de oro macizo que evidencia su riqueza artística.

Los yacimientos de Camposancos en A Guarda, As Gándaras de Budiño en O Porriño y Toén en Ourense han revelado herramientas paleolíticas y restos de cazadores-recolectores, pero los Oestrimnios dominaban la metalurgia del bronce, probablemente influenciados por grupos del sur ibérico. Su religión, según algunos investigadores, incluía el culto a un dios del cielo y una diosa madre tierra, reflejado en los dólmenes y en posibles ofrendas de oro.

Tesoro de Caldas. https://es.wikipedia.org

El relato del romano Avieno destaca el carácter marinero de los Oestrimnios. Su conocimiento del mar, posiblemente usando velas copiadas a los navegantes mediterráneos, los convirtió en un puente entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Algunos autores los vinculan a los ligures, mientras otros advierten que la descripción de Oestriminis es confusa, pudiendo referirse tanto a Galicia como a la Bretaña francesa, ambas regiones ricas en estaño y con una toponimia similar.

La hipótesis más intrigante conecta a los Oestrimnios con los primeros pobladores de Irlanda mencionados en el “Lebor Gabála Érenn”, el Libro del eregimiento de Irlanda, que describe migraciones desde el noroeste ibérico hacia las Islas Británicas en el cuarto milenio antes de Cristo.

“Libro de Leinster” que contiene el texto del “Lebor Gabála Érenn”. https://es.wikipedia.org

Aunque especulativa, esta idea refuerza la imagen de los Oestrimnios como navegantes audaces, capaces de cruzar océanos en barcos de cuero, dejando su huella en la leyenda de Breogán, el mítico rey gallego que divisó Irlanda desde la Torre de Hércules.

Sea como sea, la identidad de los Oestrimnios sigue siendo un enigma. Algunos estudiosos los consideran un pueblo ligur, distinto de los celtas, mientras que otros los ven como protoceltas, parte de la cultura que llegó a Galicia en el primer milenio antes de Cristo.

Iberia alrededor del año 300 antes de Cristo. https://es.wikipedia.org

Según Avieno, los Oestrimnios fueron desplazados por una “invasión de serpientes”, un relato mitológico que interpreta la llegada de los Saefes, un pueblo celta. Este episodio, poético y simbólico, no refleja una plaga literal, sino probablemente la presión migratoria de los celtas, que transformaron la región en Ophiussa, la “tierra de las serpientes”.

Pero su desplazamiento por los Saefes no significó su desaparición. Realmente se integraron con los celtas, dando paso a los Gallaeci, los habitantes celtas de la Galicia romana descritos por Estrabón en su Geografía como un pueblo de clanes guerreros que vivían en castros fortificados, como los de Santa Trega o Baroña.

Castro de Baroña. https://es.wikipedia.org

Los Oestrimnios aportaron su conocimiento marítimo y su destreza en la metalurgia, evidentes en los torques y brazaletes de oro encontrados en yacimientos como los de Cangas. Esta fusión enriqueció la cultura galaica, que combinó los dólmenes y las tradiciones pre-celtas con los altares celtas dedicados a dioses como Lugus, una deidad asociada al sol y la guerra.

El comercio atlántico de los Oestrimnios también influyó en los Gallaeci, quienes mantuvieron rutas exportando estaño y oro a cambio de cerámicas y armas. Los castros, con sus murallas de piedra, reflejan una sociedad más jerarquizada, pero las mámoas continuaron siendo lugares sagrados, donde los Gallaeci depositaban ofrendas, perpetuando el culto a los antepasados de sus predecesores.

Punta de lanza de bronce gallega del siglo XII antes de Cristo. https://es.wikipedia.org

Este legado, grabado en la tierra, marcó el camino hacia la Galicia romana, cuando Augusto conquistó la región en el año 19 antes de Cristo.

Los Oestrimnios fueron un pueblo que, como Cúchulainn, el héroe mitológico y semidiós irlandés, resistió las fuerzas que los amenazaban, dejando un legado grabado en piedra y oro. Sus mámoas se alzaban como altares al cielo, sus barcos de cuero surcaban el Atlántico, y sus tesoros brillaban como ofrendas a la tierra.

Cúchulainn. https://es.wikipedia.org

En el Finisterre, donde el mundo conocido terminaba, los Oestrimnios forjaron el principio de una historia que definió a Galicia, una tierra de navegantes, artesanos y soñadores que, frente a las serpientes del destino, supieron plantar su lanza y defender su hogar.

Iván Fernández Amil. Historias de la Historia

