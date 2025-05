Los mapas más antiguos de Europa podrían estar en Galicia

En 1900, en una pequeña localidad de Bretaña llamada Leuhan, unos obreros descubrieron una losa de piedra cubierta de grabados misteriosos. Durante décadas, nadie supo qué significaban, y se pensaba que eran símbolos rituales, marcas de propiedad o simples ornamentos. No fue hasta 2021 cuando un equipo de arqueólogos franceses descifró su verdadero significado: era un mapa. La losa de Saint-Bélec, datada en la Edad del Bronce, representaba con notable precisión el relieve de un territorio de Bretaña, un descubrimiento que cambió la historia de la cartografía europea y que es el mapa más antiguo de Europa conocido. Pero mientras Bretaña acaparaba titulares, en Galicia, bajo la lluvia y el musgo, otros mapas llevaban miles de años esperando a ser leídos. No estaban guardados en museos ni escondidos en templos. Estaban grabados directamente sobre la piel de la tierra, en las rocas de Campo Lameiro, en los laberintos de Outeiro do Cribo, en los petroglifos que salpican montes, valles y costas. Hoy, algunos investigadores empiezan a plantearlo en voz alta: ¿y si los mapas más antiguos de Europa no estuvieran en Bretaña, sino aquí, en Galicia? Si es así, Galicia no sería periferia, sino centro, y su historia habría empezado mucho antes de lo que nos contaron.

Losa de Saint-Bélec. https://es.wikipedia.org

El descubrimiento de la losa de Saint-Bélec en Francia fue una revolución arqueológica. Tallada hace más de 4.000 años, representaba un territorio concreto con una precisión geométrica sorprendente para la Edad del Bronce. Sin embargo, esa losa fue hallada por casualidad y olvidada en un sótano durante un siglo, lo que demuestra que a veces la arqueología no avanza por nuevos descubrimientos, sino por nuevas miradas sobre lo ya conocido. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder en Galicia: mirar con otros ojos los petroglifos de siempre.

Petroglifos de Gorgalado en O Rosal, Pontevedra. https://es.wikipedia.org

Los petroglifos son uno de nuestros patrimonios más enigmáticos. Tallados entre el Neolítico final y la Edad del Bronce, aproximadamente entre el 3000 y el 1000 antes de nuestra era, estos grabados representan círculos concéntricos, laberintos, ciervos, caballos, armas y extrañas combinaciones de formas geométricas.

Durante mucho tiempo se interpretaron como expresiones artísticas o rituales relacionadas con cultos solares, cacerías mágicas o símbolos de poder tribal, pero algunas investigaciones recientes, aplicando nuevas tecnologías de escaneo y análisis espacial, empiezan a plantear otra posibilidad, que ciertos petroglifos sean mapas, no como los entendemos hoy, con escalas métricas y coordenadas GPS, sino representaciones simbólicas del territorio, de los caminos, de los cursos de agua o de los lugares sagrados.

Petroglifo del "Gran cervo" en Laxe dos Carballos, Campo Lameiro. https://es.wikipedia.org

En ese caso, estaríamos ante una de las formas más antiguas de pensamiento cartográfico de Europa, y estaría aquí, en Galicia.

En el municipio de Rianxo, muy cerca de la ría de Arousa, se encuentra uno de los petroglifos más fascinantes de Galicia, el de Outeiro do Cribo, grabado sobre una roca que mira al Atlántico. En él aparece un laberinto casi perfecto, de unos 60 centímetros de diámetro, y a su alrededor se pueden admirar figuras de cuadrúpedos, marcas lineales y otros grabados que parecen caminos o rutas.

Petroglifo de Outeiro do Cribo. https://rutadelvinoriasbaixas.com

El laberinto no es un simple adorno, porque tiene entradas, salidas, caminos que se cruzan, bifurcaciones… y no representa un animal ni un dios, sino un trayecto, un recorrido. ¿Podría ser un símbolo espiritual? ¿O quizá un esquema de orientación territorial?

Ninguno de estos grabados fue hecho a la ligera, ya que cada figura tallada en la roca exigía horas de trabajo, de precisión y de observación golpeando la piedra con herramientas de sílex o cuarzo y repasando los contornos una y otra vez. El hecho de que estén en lugares elevados y con buena visibilidad sugiere que eran pensados para ser vistos desde lejos, y si alguien se tomó tantas molestias para dejar esa marca, no podía ser por capricho, sino porque tenía algo que comunicar: un mensaje, un símbolo o, ¿por qué no?, un mapa.

Petroglifo de Laxe dos Carballos en Campo Lameiro, Pontevedra. https://es.wikipedia.org

Si hay un lugar que puede aspirar a ser la "capital" gallega del arte rupestre, ese es Campo Lameiro, en la provincia de Pontevedra. En una extensión de casi 22 hectáreas se concentra una de las mayores colecciones de petroglifos al aire libre de Europa, en el que se pueden admirar ciervos, serpientes, armas, espirales y también estructuras complejas que recuerdan a esquemas topográficos.

Petroglifo de Laxe dos Carballos en Campo Lameiro, Pontevedra. https://es.wikipedia.org

Algunos muestran agrupaciones de círculos conectados por líneas sinuosas que podrían representar caminos, rutas fluviales o asentamientos interconectados, mientras que otros parecen auténticos mapas mentales del territorio.

Campo Lameiro no es un caso aislado, ya que hay grabados similares en Vigo, en Tomiño, en Ponte Caldelas o en Marín, y muchos de ellos están situados en rutas naturales de paso o próximos a cursos de agua, así que la distribución geográfica de los petroglifos no parece aleatoria.

Si alguien trazara un mapa sobre esas rocas, Galicia estaría completamente conectada y esas piedras serían, a su manera, un sistema de señales ancestral, una red simbólica tan real como cualquier cartografía medieval.

Petroglifo de Laxe dos Carballos en Campo Lameiro, Pontevedra. https://es.wikipedia.org

Pero, ¿son realmente mapas? Esa es una conclusión que no se puede afirmar con rotundidad, pero sí sabemos que quien grabó esas piedras sabía orientarse, sabía leer el paisaje y sabía contarlo en piedra. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de hacer cartografía.

Lo que los petroglifos gallegos demuestran, más allá de interpretaciones concretas, es que Galicia era un territorio dinámico, habitado, recorrido y profundamente comprendido desde hace más de tres mil años. No era un rincón aislado, ni una tierra marginal, sino un nodo, un cruce de caminos humanos, culturales y comerciales.

Petroglifo de Laxe dos Carballos en Campo Lameiro, Pontevedra. https://es.wikipedia.org

En el mundo antiguo, saber orientarse era poder, por eso los jefes tribales que conocían los caminos, los pasos seguros, las fuentes de agua o los refugios eran líderes naturales. Además, tener la capacidad de representar ese conocimiento sobre piedra no solo era útil, era prestigioso, y compartirlo o no, también era una forma de control, por eso los petroglifos no están en cualquier sitio, ni son todos iguales, sino que cada uno es una decisión política y espiritual.

¿Eran mapas para viajeros, manuales de supervivencia, representaciones del más allá, o todo a la vez? Nadie lo sabe con certeza y esa es parte de su magia. La mayoría de estos grabados siguen sin interpretarse de forma definitiva, ni siquiera sabemos cuántos existen realmente, ya que cada año se descubren nuevos con ayuda de drones, radares LIDAR o excavaciones.

Pedra da Serpe en Campo Lameiro, Pontevedra. https://www.turismo.gal

El paisaje gallego sigue escondiendo secretos. Quizá algún día aparezca una losa como la de Saint-Bélec o quizá lo más revolucionario no sea descubrir algo nuevo, sino entender por fin lo que llevamos siglos mirando sin ver. Que Galicia era más que una tierra de paso, era el centro del mapa. Y todavía lo somos, aunque a veces, como en los viejos laberintos de Outeiro do Cribo, haya que aprender a leer los caminos ocultos bajo el musgo.

Petroglifo de Mofor en Marín, Pontevedra. https://www.turismo.gal

Iván Fernández Amil. Historias de la Historia.

