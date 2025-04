El milenario origen de la raza de vacas que Superman vino a comprar a Galicia: Rubia Gallega

En 2022, una empresa brasileña pagó casi 800.000 dólares por el 50 % de la propiedad de “Viatina-19 FIV Mara Movéis”. Un año después, otra compañía adquirió otro 33 % por 1,3 millones de dólares. Te preguntarás qué es “Viatina-19 FIV Mara Movéis”… ¿Una nueva vacuna? ¿Una nueva IA? ¿Una criptomoneda? No, Viatina-19 FIV Mara Movéis es una vaca. Pero no una cualquiera, sino la más perfecta y cara del mundo, tras ser vendida en una subasta en 2024 por 4 millones de dólares, una cifra que la llevó al Libro Guinness de los Récords. Esta vaca tiene casi seis años, pesa 1.100 kilos y vive en una granja de Brasil, rodeada de cámaras de seguridad y vigilantes las 24 horas. Pero, ¿por qué es tan valiosa? La razón está en su excepcional ganancia muscular, su fertilidad y su capacidad para transmitir estas cualidades a sus descendientes, lo que la convierte en lo más cercano a la perfección que ha conseguido la industria ganadera. En Galicia no tenemos una vaca perfecta, pero sí tenemos una milenaria raza de bovinos con una calidad impresionante que ha conseguido unir en una misma ecuación a Hollywood y Galicia. El valor de esta raza es tan descomunal que ha llamado la atención de una las grandes estrellas del cine actual, que se paseó por Galicia para hacerse con varios ejemplares y llevárselos a su granja de Londres. Esta es la historia de Superman y la Rubia Gallega.

Viatina-19 FIV Mara Movéis. https://www.facebook.com/TanTanInteresante

Nik es el propietario de una granja cercana a Londres que un día descubrió por casualidad una extraordinaria carne desconocida para él hasta ese momento: la de vaca Rubia Gallega. Enamorado de esta raza y, gracias a sus contactos, logró que Alejandro Lapido Alonso, un discreto lucense que ha viajado por medio mundo, concertara una reunión con los propietarios de la Finca Villadangos, una granja familiar de estas vacas en el municipio lucense de O Corgo.

El 20 de marzo, Nik llegó a Galicia en el jet privado que alquiló su hermano que, como ya te habrás imaginado, es una estrella de Hollywood que ha interpretado entre otros papeles al legendario Hombre de Acero, Superman: Henry Cavill.

Noticia en prensa sobre la granja de O Corgo y Henry Cavill. https://www.facebook.com/joseantonio.ferreiropalacios

Tanto Nik como Henry querían conocer in situ la raza y hacerse con veinte de las mejores cabezas de ganado, entre ellas, un semental, vacas y novillas, para llevarlas a su granja en Reino Unido.

Henry Cavill en 2013. https://es.wikipedia.org

Tras pasearse por A Coruña o Lugo, disfrutar de la gastronomía local y visitar la granja, partieron de nuevo a Inglaterra el día 23 y, aunque su intención era evitar publicidad a su visita e intentaron que transcurriese con total discreción y confidencialidad, no lo lograron, y la noticia saltó en todos los medios.

Personal del restaurante Campos de Lugo con Henry Cavill. https://www.elespanol.com/quincemil

Suponemos que, durante estos tres días, además de conocer a la Rubia Gallega, alguien le explicó por qué esta raza es tan importante para los gallegos y cuál es su origen. Si no lo hicieron, Henry, continúa leyendo, porque para que hayas podido comprar nuestra Rubia Gallega, han tenido que transcurrir siglos de evolución, explotación y selección en Galicia.

Según algunos historiadores, el origen de la Rubia Gallega se puede establecer en el momento en que una tribu indoeuropea ocupó parte de Europa Central. Según esta teoría, un grupo de raza gaélica, procedente de la zona celta francesa, dejó su hogar para atravesar la cornisa cantábrica hasta asentarse en la actual Galicia.

Grabado de un uro polaco. https://es.wikipedia.org

Durante esta larga emigración llevaron consigo su ganado, que ya había sido domesticado siglos antes, que acabó cruzándose con el ganado autóctono existente, descendiente del Bos primigenius y del uro euroasiático, dos especies hoy extintas, para formar una raza que, tras la llegada de los suevos, se estableció geográficamente en Galicia, proporcionando a los galaicos grandes beneficios a lo largo de su historia.

Otras teorías afirman que la Rubia Gallega procedía de un ancestro primigenio egipcio que se fue extendiendo por el norte de África, llegando con el tiempo a la península Ibérica. Incluso hay quien sostiene que esta raza tiene un origen con la Rubia de los Pirineos y con otras razas francesas.

Cuerno de uro de 200.000 años hallado en Rivas-Vaciamadrid. https://es.wikipedia.org

Sea como sea, la raza se extendió por toda Galicia y los ancestrales ganaderos gallegos supieron seleccionar sus mejores cualidades a lo largo de los siglos, diseñando una vaca que satisfacía perfectamente sus necesidades. Producía suficiente cantidad de leche, de carne y además tenía una notable capacidad de trabajo para tirar tanto del carro como del arado.

Pero todavía faltaba mucho para que se convirtiese en una de las mejores razas cárnicas del mundo, ya que en aquellos tiempos era un ganado rústico y manso que no había sido sometido a ningún tipo de selección por estar mal alimentado y sobreexplotado, ya que, al fin y al cabo, era un animal de trabajo para tirar del carro y del arado que, además, proporcionaba recursos.

Rubias en cabo Ortegal. https://es.wikipedia.org

Pero esta milenaria raza no solo lleva siglos dando carne o leche a las familias gallegas, también servía de calefacción, ya que hasta bien entrado el siglo XX, el ganado se criaba en la planta baja de las casas para generar calor a las familias que vivían justo encima.

Sería en el siglo XIX cuando todo cambió. A partir de 1840, el desarrollo económico de Reino Unido, surgido al calor de la Revolución Industrial generó un mercado ganadero que Castilla, su tradicional proveedor, no podía abastecer, así que los británicos vinieron a Galicia a comprar sus vacas, que se llevaban desde los puertos de A Coruña, Vigo y Oporto.

Manada de vacas Rubias. https://es.wikipedia.org

También se comerciaba con Gibraltar y otros puertos del Mediterráneo, pero justo cuando este mercado estaba mejor posicionado, se frenó en seco. A partir de 1892, el desarrollo de la tecnología de los barcos frigoríficos dio como resultado la creación de nuevas vías comerciales con América, desde donde los ingleses comenzaron a abastecerse, abandonando el mercado gallego.

El parón en el comercio con Inglaterra y la necesidad de crear un estándar se discutió en el Primer Congreso Agrícola y Ganadero de Lugo, en 1906, el primero que se celebró en España. Durante el mismo se estableció que la única manera de mejorar la Rubia era realizar una selección científicamente dirigida, algo que diez años después establecería un nombre legendario de la veterinaria gallega, el catalán Juan Rof Codina.

Juan Rof Codina. https://es.wikipedia.org

Hasta principios del siglo XX no existía un estándar racial que fijara la morfología de la Rubia y no se consideraba una raza definida, ya que presentaba morfologías, pelajes y aptitudes muy dispares, por lo que se les distinguía por variedades geográficas: la que se criaba en las provincias costeras y la que lo hacía en las tierras de la Galicia interior. También se hablaba de una raza roja o colorada, de color rubio, y de otra raza amarilla, de color más claro casi blanco a la que se llamaba “marela”.

Rubia Gallega. https://es.wikipedia.org

Juan Rof se dio cuenta de que, a pesar de los nombres, el pelaje, la morfología o la geografía, había un patrón claro y definido con una gran potencialidad para crear una raza específica destinada a la producción cárnica, algo que se conseguiría con una selección científicamente dirigida de los mejores ejemplares.

Pero no sería hasta 1933 cuando, con la creación del Reglamento oficial de libros genealógicos y comprobación de rendimientos por parte del Ministerio de Agricultura, se estableció el estándar de la Rubia Gallega por primera vez en la historia.

Extracto del Reglamento oficial de libros genealógicos. https://www.mapa.gob.es/es

En 1969 se fijó el Libro Genealógico para esta raza en las cuatro provincias gallegas, con el fin de mantener su pureza, mejorar su rendimiento y perfeccionar sus atributos manteniendo la sostenibilidad en sus métodos de cría, algo que los ganaderos gallegos llevan haciendo desde entonces, empleando técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente, lo que ha contribuido a la preservación de los ecosistemas gallegos y a asegurar el bienestar de los animales.

Catálogo de sementales de Rubia Gallega. https://acruga.com

Las características que se fijaron 1969 se mantienen casi intactas, con cambios propios de la evolución de la raza y del paso de las generaciones, de las que existe un estricto registro. Se puede encontrar Rubia Gallega en toda Galicia, tanto en pequeñas explotaciones como para uso particular, pero es en la provincia de Lugo donde se concentra el 75 % del censo. Curiosamente, también hay explotaciones de Rubia Gallega en lugares como Aragón, Madrid, Andalucía…

Datos censales a 31/12/2024. https://www.mapa.gob.es/es

Por cierto, durante su estancia en Lugo, además de mostrar su entusiasmo con la Rubia Gallega, Henry Cavill descubrió otra de nuestras maravillas: la muralla. Cuando le contaron su historia y antigüedad el actor se quedó mudo contemplándola. Fascinado respondió: “Los romanos sí que sabían hacer las cosas bien”.

Muralla de Lugo. https://es.wikipedia.org

Y por eso los gallegos, orgullosos de la sangre romana que corre por nuestras venas, criamos una de las mejores carnes del mundo, la de Rubia Gallega.

Rubia Gallega. https://acruga.com

Iván Fernández Amil. Historias de la Historia.

