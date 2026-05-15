Los pimientos de Padrón retrasan su llegada al plato en Galicia: "El tiempo no ayuda nada"

La deseada llegada de los pimientos de Herbón al plato se hará esperar este año un poco más de lo habitual. La meteorología obligó a retrasar la siembra y, ahora, no favorece su crecimiento, por lo que no será hasta finales de mes cuando empiece a haber más en los comercios de Galicia.

"Este ano foi todo con moitísimo atraso. Atrasámonos polo tempo cos semilleiros, non saíron as plantas e non daban crecido pola choiva... E houbo hongos. Plantamos máis tarde, e o tempo non está axudando nada. De momento, prácticamente non hai pementos", explica la presidenta de la DOP Pemento de Herbón, Milagros González.

Los agricultores inician el proceso normalmente a mediados o finales de febrero, pero este 2026 tuvieron que retrasarlo un mínimo de 15 días. Ahora, están a la espera de que las plantas echen la flor y vayan creciendo los frutos que alcancen el tamaño idóneo para su venta: la campaña de la DOP va del 1 de mayo al 31 de octubre.

El pimiento de Herbón está acogido a la Denominación de Origen Protegida, mediante la que las empresas adscritas lo cultivan y venden con garantía de calidad, siguiendo unos requisitos que "non enganan a ninguén". A la firma A Pementeira, que preside González y en la que hay 17 socios, se suman otros siete envasadores que comercializan este rico manjar.

Cada año, estiman que etiquetan unos 85.000 kilos de media, a la espera de cómo será la campaña de este año: ellos miran al cielo para ver qué tiempo hará mientras esperan que las plantas no tengan enfermedades. Es difícil saber a qué precios se venderá el pimiento, aunque el año pasado las primeras bolsas de 400 gramos se comercializaron a 8 euros cada una.

Pimientos de Padrón. Shutterstock

A menos precio se pueden encontrar ya en muchos negocios pimientos tipo Padrón, sin denominación de Herbón. "O consumidor pode mirar a etiqueta do que compra para que non o enganen", señala González. Otra opción es apostar por los comercios locales, donde sus responsables asesoran y explican al cliente los productos que tienen.

Es el caso de La Frutería, en A Coruña, donde Alfonso García tiene pimientos de una zona cercana a Santiago. "Hay pimiento de Padrón de Murcia, Almería o Vedra. También marroquí, pero nosotros ese no lo trabajamos. El de Herbón no llegará hasta dentro de dos o tres semanas", explica el también responsable de El Colmado, especializada en productos sin gluten.

Pili Quiñones, que tiene un puesto en el Mercado Progreso en Vigo, señala que ella tampoco vende pimiento de Marruecos: "Como el de aquí no es. Y si podemos vender de cercanía, no vamos a ir más lejos". En su tienda es posible encontrar pimientos de Cambados y O Rosal con precios que oscilan entre los 4,50 y los 5,90 euros.

Lo habitual es que el precio baje conforme vaya habiendo más cantidades. "Va a haber pimiento de Padrón, aunque por ahora no llegó hasta aquí porque tienen poca producción. En unos 15 días llegarán los de Herbón, que son los auténticos", concreta Pili Quiñones.

En A Coruña, fuentes de la Frutería Sandra explican que por ahora los clientes no han preguntado mucho por los pimientos porque no hace buen tiempo, ya que es un producto que se asocia más al calor. Un manjar, en todo caso, por el que muchos esperan con ansias para disfrutar acompañado con unas patatas cocidas con aceite. Una auténtica delicia.