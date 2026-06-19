La exposición en A Coruña del fotógrafo Paolo Roversi llega a la Fundación MOP: "La fotografía es una historia de amor"

Paolo Roversi en la inauguración de su exposición en la Fundación MOP de A Coruña este viernes, 19 de junio. Quincemil

La Fundación MOP abrirá al público este sábado las puertas de su nueva exposición de verano 2026 en la que el fotógrafo italiano Paolo Roversi será el protagonista. La muestra, titulada 'Doubts', podrá visitarse en A Coruña entre el 20 de junio y el 20 de septiembre en el Centro MOP, situado en el muelle de Batería.

Este viernes ha tenido lugar la presentación de la muestra a los medios de comunicación, que estuvo encabezada por una visita guiada de la mano de la comisaria de la exposición y la escenógrafa. Además, contó con la presencia del propio Paolo Roversi

Esta será la segunda gran exposición de verano organizada por la fundación tras la dedicada al fotógrafo británico David Bailey el pasado año. Paolo Roversi es conocido por disparar sus retratos realizados con película instantánea y por colaborar con revistas como Vogue América, Vogue Italia, W o Vanity Fair, así como marcas de moda como Dior, Cerruti, Yves Saint Laurent, Valentino o Alberta Ferretti. Por el ojo de su cámara han pasado figuras influyentes como Kate Middleton, Kristen Stewart y Emma Watson.

Considerado uno de los grandes referentes de la fotografía de estudio, Roversi entiende este espacio como un lugar de creación y encuentro. Su proceso creativo, marcado por la incertidumbre y la experimentación, concede un papel clave a lo inesperado. "Siempre que mi trabajo ha evolucionado, lo ha hecho a raíz de un accidente", ha señalado en distintas ocasiones.

La muestra comienza con un vídeo en la primera sala en el que la voz del propio fotógrafo en italiano y diferentes personalidades explican la manera en la que Paolo concibe la fotografía, para dar paso a una sala que imita un teatro. En la siguiente, el foco está en un juego con la geometría del espacio para crear efectos con la luz. En él Roversi señala que "la fotografía es una historia de amor".

Para esta exposición, el fotógrafo convierte la nave del Centro MOP en un itinerario formado por nueve secciones interconectadas: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading. En cada una de ellas se explora una dimensión diferente de su trabajo y, en conjunto, ofrece una visión completa de su lenguaje visual y de su maestría técnica. Hay una sala oscura con las fotos iluminadas para jugar con una técnica japonesa y existe una sala especial que contiene fotografías tomadas por Paolo en un fotomatón en París.

La exposición viene acompañada por una publicación editada por The MOP Books y diseñada por M/M (Paris), a la venta en la librería del Centro MOP online, y por una película sobre la obra de Paolo Roversi que introducirá a los visitantes en la peculiaridad de su visión creativa.