A Coruña celebra con una muestra gratuita los 30 años de la Fundación Luis Seoane

Desde este jueves y durante todo un año, la Fundación Luis Seoane de A Coruña acoge una muestra gratuita con obras inéditas del artista con la que celebra 30 años desde su apertura. Bajo el título Seoane reencontrado, la exposición suma 55 óleos de la colección institucional de los cuales 38 nunca se habían expuesto en las salas de este espacio hasta ahora.

La selección de piezas busca mostrar la dilatada carrera del artista pasando por sus distintas etapas y en consonancia con el trabajo de difusión de la propia Fundación.

En el acto inaugural, la alcaldesa Inés Rey expuso que "Luis Seoane no fue solo un artista extraordinario; fue también un intelectual comprometido, un creador inconformista y una figura clave en la construcción de la identidad cultural gallega del siglo XX. Recuperar y mostrar estas obras inéditas es también un acto de responsabilidad con la ciudadanía".

La muestra

El recorrido de la exposición, que sigue un orden cronológico, comienza con piezas de la segunda mitad de los años 40 como O ermitán (1945), Cabeza de campesiño (1946), O sombreiro verde (1948), Pensando na beira do mar (1948) o Falando (1948).

En ellos prima una gama cromática de grises y marrones que se mezclan con tonos rosos, amarillos, verdes o azules suaves pero siempre poco saturados y aplicados con una pincelada expresa.

En los 50, Seoane opta por una nueva perspectiva más simple y un uso del color más amplio e intenso. Muestra de ello es Pelando papas (1950).

A partir de este punto, la exposición enseña cómo durante 15 años el artista desarrolló su lenguaje pictórico más sintético, sin volumen y con grandes masas de color y segmentos gráficos, influenciado por su trabajo como grabador y muralista.

Destacan piezas como Muller levando unha gran cesta (1958), A discusión (1958) y Cabeza con canasto (1958), además de Figura (1964), una de las piezas inéditas.

De su época experimental destacan Cargando cun vulto, Figura con fondo vermello (1959), Xogo con espátula (1962) o Abstracción I (1962). Todas ellas recogen su contacto con materiales y soluciones utilizados como muralista y que le inspiraron para experimentar con las texturas.

La exposición se completa con el retrato de Alfredo Cáceres, marido de la escritora uruguaya Esther de Cáceres, amigos de Luis y Maruja, o un homenaje que Seoane le hace en 1970 a cuatro estrellas del cine mudo.

Asimismo, con esta exposición, Figura en interior de 1950 regresa a la sala principal de exposiciones de la Fundación Luis Seoane.