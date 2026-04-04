A Coruña acoge una muestra con fotografías inéditas de la ciudad entre 1930 y 1931

La Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña acoge estos días la exposición A Coruña 1930-1931. Estampas de vida e política en la que se recopilan una treintena de fotografías, muchas de ellas inéditas, de la colección Bartolomé-Chavert.

La muestra está comisariada por el historiador Xosé Alfeirán y en ella se puede observar cómo era la vida política y social de la ciudad en aquella época, coincidiendo con la proclamación de la Segunda República. Entre las piezas que se exponen se puede ver una proyección del amerizaje del hidroavión alemán DOX el 30 de octubre de 1930 en el puerto de A Coruña.

La exposición se divide así en dos grandes apartados, por una parte reflejando el contexto social y político durante la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República y por otro con la proyección del hidroavión alemán, el más grande de su época y conocido como el "leviatán del aire".

Además, también se puede ver una fotografía del coche que llevó por la calle Real el cuadro Alegoría da República, que se ubicó en el salón de plenos municipal el 14 de abril de 1931, después de estar en la sede del Casino Republicano de los Cantones.

Exposición plástica en la Casa Museo María Pita

De manera paralela, también estos días se puede visitar en la Casa Museo María Pita una muestra plástica de la artista Susana Meitín. En Onde o corazón te leve, la pintora presenta una selección de obras realizadas con técnicas como óleo, acuarela, lápiz, bolígrafos y otros materiales.

En ellas, Meitín explora el paisaje, el color y la expresividad del trazo, con un enfoque contemporáneo basado en la observación del entorno y la síntesis visual.