La Fundación Barrié de A Coruña inaugura este jueves la mayor muestra de René Lalique en España

Los coruñeses podrán disfrutar desde este jueves, 26 de marzo, de la primera gran exposición del artista René Lalique (Ay, 1860 - París, 1945) en España, que está disponible hasta el 12 de julio. La muestra llega a A Coruña de la mano de la Fundación Barrié y promete hacer que sus visitantes se pierdan en la belleza de cada una de sus piezas únicas, como joyas y obras en vidrio, junto con dibujos y otros objetos como espejos o textiles.

La sede de la Fundación Barrié en A Coruña ha celebrado este miércoles la presentación de la exposición 'Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco'. Lalique es un artista que redefinió la relación entre el arte, diseño e industria y "marcó un antes y un después en la historia del diseño europeo de cambio de siglo".

La exposición, comisariada por Véronique Brumm, directora del Museo Lalique, reúne importantes obras procedentes del propio Museo Lalique (Wingen-sur-Moder, Francia), del Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa) y de colecciones privadas. En total, presenta cerca de 300 piezas, principalmente joyas y obras en vidrio, junto con dibujos y otros objetos como espejos o textiles.

Durante la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación han intervenido la directora de la Fundación, Carmen Arias, así como el director del Museu Calouste Gulberkian, Xavier F. Salomon, y la comisaria de la exposición y directora del Museo Lalique, Véronique Brumm-Schaich.

Esta tarde se celebrará una Conferencia Inaugural Abierta al Público a las 20:00 horas, que estará a cargo de la comisaria de la muestra.

Padre de la joyería contemporánea

Por un lado, Carmen Arias ha explicado que la muestra sitúa a Lalique como el padre de la joyería contemporánea. "Una de las figuras más importantes de las artes decorativas del siglo XX", ha resaltado para subrayar, entre otras cuestiones, sus trabajos inspirados en la naturaleza. También resaltó que la exposición se trata de "una colaboración internacional que permite reunir por primera vez en España un conjunto excepcional de obras que ponen en perspectiva la valiosísima aportación de Lalique a la joyería".

A su vez, Véronique Brumm-Schaich, comisaria de la muestra, ha subrayado la inspiración del artista en el estilo japonés y el arte egipcio, con técnicas "excepcionales y nuevas". "El inventor de las joyas modernas", ha resumido. Mientras, Xavier Salomon ha precisado que se trata de un artista con "técnicas innovadoras".

En definitiva, la exposición explora el talento polifacético de René Lalique a través de un recorrido por la trayectoria del artista, especialmente su faceta de joyero. Los colgantes, pendientes, adornos para corpiños, collares, diademas e incluso hebillas de cinturón, reflejan, según los organizadores, su capacidad innovadora. A ello se suma, entre otras piezas, los objetos que hizo en vidrio.

Este artista vivió dos vidas artísticas consecutivas, en las que destacó como una de las figuras más relevantes que marcaron con su personalidad la época del art nouveau y, más tarde, la del art déco, dos estilos diametralmente opuestos.