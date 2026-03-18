A Coruña acoge una exposición fotográfica de Japón inspirada en la película 'Perfect Days'

Desde este miércoles y hasta el 28 de marzo, distintas estampas de Japón llenan las paredes de Vavava Haus, un espacio creativo situado en la Ciudad Vieja de A Coruña. Este estudio acoge la exposición gratuita Aru hi (ある日) – Un día cualquiera con fotografías realizadas en el país nipón por Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez.

Las imágenes buscan congelar momentos de la vida de Japón, inspiradas en la película Perfect Days de Wim Wenders y en la cita "la próxima vez es la próxima vez. Ahora es ahora".-

A través de ellas, las fotógrafas buscan explorar la belleza de lo cotidiano, proponiendo una mirada centrada en los detalles y en las escenas que acaban pasando desapercibidas. Los viajes de las tres fotógrafas confluyen en esta muestra que aleja el foco de los grandes momentos o lugares para centrarse en las pausas, los trayectos cotidianos o gestos concretos.

En las fotografías se pueden observar detalles de comercios, restaurantes, trabajadores o lugares que componen las escenas diarias de Japón.

Fotografía de la exposición Aru hi (ある日). Vavava Haus

El proyecto se completa con el fanzine Aru hi (ある日) y obras fotográficas a la venta. A modo de cierre, el 28 de marzo habrá una sesión vermú con música de DJ Lotta. El día anterior, el 27 de marzo, habrá un taller de origami con Cristina Velasco Mora.