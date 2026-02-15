El Museo Gaiás de Santiago acoge una exposición inmersiva sobre las estaciones del año en Galicia Xunta de Galicia

El Museo Centro Gaiás, en la Cidade da Cultura, de Santiago de Compostela (A Coruña) acogerá a partir del 26 de febrero una exposición sensorial inmersiva sobre las representaciones estéticas de la primavera, el verano, el otoño y el invierno gallegos.

Bajo el nombre 'Las estaciones del año en el arte gallego de los siglos XX y XXI', jugará con la colocación de las obras en el espacio, así como con la temperatura, los colores, los sonidos y las texturas. De esta manera, construirá un itinerario singular por la historia del arte que va desde el Movimiento Regionalista de comienzos del pasado siglo hasta las generaciones más jóvenes que están ganando reconocimiento a nivel estatal e internacional.

En total, 'Las estaciones del año' estará conformada por 80 obras de 63 artistas, procedentes de las colecciones de arte públicas y privadas más importantes de Galicia, forman parte de esta muestra colectiva comisariada por la artista e investigadora Mónica Alonso. Entre ellas, destaca la colaboración de las Colecciones de Arte de Afundación y de Abanca.

También se exhiben obras de las fundaciones María José Jove, Luis Seoane y Eugenio Granell, así como del Centro Galego de Arte Contemporánea, el Museo de Bellas Artes de A Coruña, el Museo de Pontevedra y el Museo Provincial de Lugo, o las galerías Nordés y Trinta.

La selección reúne grandes figuras históricas del arte gallego —como Castelao, Eugenio Granell, Laxeiro, María Antonia Dans o Luis Seoane— con destacados creadores contemporáneos, entre ellos Manuel Vilariño, Francisco Leiro, Antón Lamazares, Manolo Paz, Berta Cáccamo o Menchu Lamas. Junto a ellos, la muestra abre espacio a las nuevas voces de la creación actual: artistas plásticos como Mar Vicente y Rosendo Cid; cineastas y creadores visuales como Lois Patiño y las hermanas Noa y Lara Castro de Lema; artistas sonoros como Berio Molina, y una nueva generación de escultores representada por Mar Ramón Soriano y Pablo Barreiro, entre muchos otros.

Sumergirse en la experiencia artística

'Las estaciones del año' podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 6 de septiembre. La muestra contará con un programa de visitas comentadas y didácticas, especialmente diseñadas para sumergirse en los ciclos de la naturaleza y su influencia a través del arte contemporáneo.

Además, en el marco de la línea de trabajo 'Gaiás Inspira', se programarán actividades lúdicas y divulgativas pensadas para complementar y amplificar los contenidos de la exposición, transformando el Museo Gaiás en un espacio vivo y abierto a la participación de todos los públicos.