La presentación del catálogo de 'Seica na Coruña' clausura la exposición de Xesús Carballido

El Quiosco Alfonso, en A Coruña, acoge hasta este domingo la recta final de la exposición Seica na Coruña, de Xesús Carballido, que esta tarde celebró la presentación oficial de su catálogo. La muestra cerrará sus puertas el 23 de noviembre.

La exposición reúne más de un centenar de piezas creadas a partir de objetos encontrados y ensamblados, como tipos de imprenta, etiquetas, botones, conchas, juguetes o papeles descartados, transformados en collages y composiciones de fuerte carga plástica y emocional.

Comisariada por Marta Lucio Gómez, la muestra recorre diversas series del artista y conecta con lenguajes como el surrealismo, el Pop Art y la tradición del objet trouvé y el ready-made, reivindicando una creación vinculada a la memoria y la emoción.

El historiador y museólogo Felipe Senén subraya en uno de los textos del catálogo que Carballido "argalla poesía visual con objetos olvidados y reconocibles, invitándolos a vivir de nuevo en otras narrativas, como quien ensambla versos sueltos en un poema visual".

Este sábado se celebrará el último de los talleres vinculados a la exposición, dirigido a niñas y niños de entre 8 y 14 años.

Titulado De excursión al desván, propone crear pequeñas exposiciones temporales a partir de objetos antiguos, reflexionando sobre la memoria material y la reutilización creativa.