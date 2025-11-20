¿Dónde y cuándo se puede visitar en A Coruña la exposición nº1 del mundo sobre el cuerpo humano?

'Bodies Evolution', la exposición que ha dado la vuelta al mundo, podrá visitarse en A Coruña hasta enero de 2026 Cedida

Ya es posible visitar en A Coruña Bodies Evolution, la muestra número 1 del mundo sobre el cuerpo humano. La exposición, que estará en Marineda City hasta el 11 de enero de 2026, detalla el funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular, óseo, circulatorio, digestivo, reproductivo y respiratorio.

Así, el público conoce de primera mano cómo funciona el cuerpo de forma práctica e ilustrativa. La exposición, de hecho, es apta para todas las edades educativas y los centros escolares pueden solicitar la visita a través de la web.

Los secretos de la anatomía humana quedan al descubierto con esta propuesta que muestra "como nunca antes el funcionamiento de la máquina más perfecta jamás creada: el cuerpo".

Con miles de visitantes en todo el mundo, Bodies Evolution puede conocerse en Marineda City en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 17:00 a 21:00 horas

Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Domingos abiertos: 30 de noviembre y 14, 21 y 28 de diciembre

La exposición cuenta con ocho cuerpos y más de 100 órganos reales que han sido "cuidadosamente conservados" mediante plastinación (proceso tecnológico para la conservación de materiales) así como con un gran interés cultural y científico.