La exposición gratuita sobre la historia de la minería en Galicia llega a la Alameda de Santiago. Cámara Oficial Mineira de Galicia

Tras pasar por A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo, llega a Santiago de Compostela la exposición gratuita sobre la historia minera de Galicia organizada por la Cámara Oficial Mineira. Se podrá ver en el parque de la Alameda hasta el próximo 23 de octubre.

Bajo el título Tesouros da terra: a minería galega a través do tempo, la exposición recorre 2.500 años de historia minera gallega a través de ocho paneles divulgativos.

La muestra forma parte de las acciones conmemorativas por el centenario de la Cámara.

En el caso de Santiago, la actividad minera se remonta a hace más de 300.000 años, cuando los primeros habitantes utilizaban piedra de sílex hasta la llegada de los romanos, que produjeron granito, losa y otros minerales que han llegado a nuestros días.

En la Edad Media, concretamente en el siglo XI, la Catedral de Santiago comenzó a construirse. Era el año 1075 y la obra representa el ejemplo más emblemático de riqueza minera en Santiago.

Estudios recientes citados por la Cámara demuestran que el granito de grano grueso de los arcos y paredes procedía de canteras de parroquias como Conxo y Vidán, mientras que el de grano fino permitió el labrado del Pórtico da Gloria, obra del Mestre Mateo, procedente de las canteras de Vrins y Eirapedriña, en el municipio de Ames. Estos yacimientos eran conocidos como la "canteira da Catedral".

Además, la vinculación entre la minería y el Camino quedó patente en el Códice Calixtino, que relata cómo los peregrinos medievales transportaban piedras de caliza desde Triacastela hasta los hornos de cal de Castañeda, en Arzúa, abasteciendo de forma directa a la Catedral.

Su estructura también cuenta con granito, mármol, alabastro y caliza, además de pigmentos minerales utilizados para pintar el Pórtico con compuestos de plomo, mercurio, cobre, oro y plata, muchos de ellos procedentes de minas cercanas.

Así, los recursos geológicos presentes en el territorio de Santiago configuraron la arquitectura monumental y la identidad cultural de la ciudad.

A nivel gallego, la exposición Tesouros da terra recoge la historia desde los antiguos fenicios, pasando por los romanos y hasta la actualidad, reflejando el rol en la transformación económica y cultural de Galicia.

Un ejemplo de esta influencia está en su propio nombre ya que Galicia, antes Gallaecia, recibió su nombre por ser una abundante mina de oro.

La muestra también recoge los principales hitos de la Cámara, fundada en septiembre de 1925, con la misión de unir al sector.