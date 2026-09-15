Vuelta al cole en el CEIP Mestre Pastor Barral de Melide (A Coruña): Inspección evaluará sus necesidades

El estudiantado del CEIP Mestre Pastor Barral de Melide comenzará, por fin, el curso escolar. Los niños y niñas no han ido todavía a clase como protesta por la no asignación de un profesor de Francés al centro, lo que repercute de forma negativa sobre el alumnado de 3º de Primaria y con necesidades especiales, según denuncian fuentes del ANPA Camiño Real.

Las familias se han reunido hoy martes con el director territorial e Inspección y del encuentro han salido con sabor agridulce. No hay un compromiso firme para incorporar un docente más, pero sí para revisar la situación actual del centro y evaluar sus necesidades actuales.

Fuentes del ANPA explican que los pequeños volverán a clase hasta que reciban una respuesta, algo que esperan que se produzca el próximo viernes. "Se non recibimos resposta, convincente seguiremos coas medidas adoptadas anteriormente", advierten los padres y madres, en referencia a la protesta diaria que hacen frente a las puertas del CEIP y a la decisión de no enviar a los pequeños al colegio.

La Consellería de Educación, por su parte, ha confirmado el encuentro y ha explicado que Inspección revisará y analizará los recursos actuales, así como las necesidades del centro, para hacer una evaluación y un seguimiento "en las próximas semanas".

"El colegio no tiene alumnado de francés, por lo tanto, con el profesorado que tiene, que está por encima de catálogo, tiene un tutor para cada grupo y todos los especialistas. Cuenta con un especialista en Audición e Linguaxe, dos en Pedagoxía Terapéutica a tiempo completo y otro compartido con otro centro", indican fuentes de la Consellería de Educación.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Los padres y madres con niños escolarizados en el centro denuncian que la falta de un profesor de francés asignado repercutirá de forma negativa sobre el alumnado de 3º de Primaria, que pasará a tener tres tutores, y sobre los pequeños con necesidades especiales, ya que los educadores no podrán reforzar su atención como hacían hasta ahora.

La falta del profesor de Francés, por tanto, repercute no solo sobre el alumnado de 3º de Primaria sino sobre "todos os nenos" y el claustro. El CEIP Mestre Pastor Barral de Melide tiene actualmente unos 180 pequeños de Infantil y Primaria matriculados, de los que varios necesitan apoyo en las clases.

"Hai nenos que necesitan moita atención, son casos onde non pode estar un profesor solo na aula", explicaban la semana pasada fuentes del ANPA a Quincemil. Frente a la postura de los padres y madres, la Consellería de Educación defiende que el profesorado del centro está "por encima de catálogo".