Galicia lanza un programa de refuerzo educativo extraescolar para el alumnado de 6º de Primaria

La Xunta de Galicia iniciará este curso un programa de refuerzo educativo extraescolar dirigido al alumnado de 6º de Primaria en el que los centros deberán participar de forma voluntaria. Paralelamente, la Consellería de Educación impulsará el diseño de un sistema gallego de mejora educativa integrado y estable para que cada colegio pueda desarrollar planes adaptados a sus necesidades.

Así lo ha dado a conocer este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estaba en Madrid participando en un acto en el que ha mostrado su apoyo a su homólogo ceutí, Juan Jesús Vivas.

Las dos medidas anunciadas este 7 de septiembre forman parte de un nuevo marco de actuación orientado a "mejorar los resultados del alumnado gallego", según Calvo, que señaló que también permitirán prevenir las dificultades de aprendizaje, apoyando a quienes más lo necesitan.

Plan de refuerzo

El Programa de refuerzo educativo extraescolar dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria busca reforzar su aprendizaje de cara a que inicie la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) con las competencias y los hábitos precisos para afrontarla.

El refuerzo se centrará en el alumnado propuesto por los centros. Se tendrán en cuenta cuestiones como las dificultades en los aprendizajes esenciales, el nivel de adquisición de las competencias, su evolución académica, necesidades detectadas por el equipo docente o si existe una situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Las actividades se desarrollarán fuera del horario lectivo, preferentemente en los propios centros y mediante grupos reducidos.

Los contenidos, por otro lado, estarán centrados en la consolidación de los aprendizajes esenciales, en el refuerzo de las competencias lectora y matemática, en el aprendizaje de técnicas de estudio, organización y planificación y en la adquisición de hábitos de trabajo, autonomía y estrategias de aprendizaje.

Sistema de mejora integral y respuesta personalizada

Paralelamente, la Consellería de Educación impulsará el diseño de un sistema gallego de mejora educativa integrado y estable que facilite la identificación de dificultades para que los centros, en colaboración con la Inspección Educativa, puedan desarrollar "planes adaptados a cada realidad" de mejora acordes con sus necesidades.

La evaluación y el diagnóstico del sistema se traducirán de esta forma en una respuesta de mejora educativa concreta, medible y adaptada a la realidad de cada centro.

El punto de partida serán los resultados de las evaluaciones de diagnóstico que se realizan cada año en 4º de Primaria y 2º de ESO y para ello, además del rendimiento competencial, se tendrán en cuenta variables como el nivel socioeconómico y cultural, el alumnado en situación de vulnerabilidad, el alumnado inmigrante o el tamaño y las características del centro, entre otros.

Estos datos permitirán diseñar actuaciones centradas en cada caso y que pueden abarcar cuestiones como la mejora de las competencias clave, el impulso de nuevas metodologías de aula, la atención a la diversidad, la formación del profesorado o el fortalecimiento del liderazgo pedagógico.