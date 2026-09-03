Las universidades gallegas defienden la transparencia de sus cuentas, que ya son auditadas y públicas

Los rectores de las tres universidades públicas gallegas han recibido con cautela el anuncio realizado este martes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que se reforzará su control económico a través de los Consellos Sociales. Aunque han optado por esperar a conocer las medidas concretas que se adoptarán, también han defendido la transparencia de sus cuentas, que ya son auditadas y se hacen públicas.

Así lo ha trasladado la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, que, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha subrayado que la universidad viguesa tiene las cuentas revisadas "desde hace muchos años" por auditorías externas y están publicadas en la web.

"La Universidade de Vigo, en ejercicio de su libertad y autonomía, pero también de su responsabilidad, tiene una trayectoria pulcra, impecable, de transparencia y buena gestión económica", ha proclamado García Mateo, que ha evitado hacer valoraciones sobre el anuncio del gobierno gallego hasta que no reciba más información.

"Estamos esperando a ver en qué se concretan esas medidas anunciadas", ha añadido la rectora de Vigo tras recordar que los Consellos Sociales ya realizan ahora esas tareas de control.

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, también ha apuntado durante un acto celebrado en Lugo que está a la expectativa para conocer las novedades que supondrá el anuncio de modificación de las competencias de los Consellos Sociales. Crujeiras ha eludido pronunciarse "hasta saber el contenido de la normativa que la Xunta quiere poner en vigor".

Ya hay control

"Solo conocemos la intención de aumentar el control, pero no sabemos cómo se van a desarrollar en la práctica esas medidas y no podemos hacer valoración de una propuesta que no hemos recibido formalmente", ha explicado la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela.

Crujeiras ha defendido la necesidad de auditar las cuentas de las universidades todos los años, tal y como ha estado haciendo la institución compostelana a través de su Consello Social. "Este es el último órgano de gobierno y en nuestro caso las cuentas son públicas y están auditadas", ha remarcado la rectora compostelana, que añadió que ya existe un control anual de las cuentas.

"Es importante insistir en que somos entidades públicas, que nos financiamos con fondos públicos y tenemos que ser transparentes en nuestra gestión", ha añadido Crujeiras, que ha recordado que el rol del Consello Social no se restringe a las auditorías económicas, sino que también es un "mecanismo de conexión con el tejido empresarial y los agentes sociales".

Incluir en una norma lo que "ya" se hace

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha incidido a preguntas de Europa Press en que las universidades públicas gallegas "ya" someten sus cuentas a auditorías.

"Si de lo que estamos hablando es de incluir en una norma lo que ya estamos haciendo las universidades, no tengo mucho más que añadir, pero creo que debemos esperar a tener un texto concreto para pronunciarnos más en detalle", ha recalcado Cao, que se ha pronunciado de esta forma "a falta de conocer los detalles de dicha propuesta".

En este sentido, el rector de la UDC ha explicado que en el caso de este ente público "las cuentas se auditan anualmente en un trabajo realizado por una empresa externa". Este análisis, realizado "con rigor y transparencia", según Ricardo Cao, "se presenta junto con la liquidación de las cuentas y es pública".

"Esto puede comprobarse en las memorias de la UDC y de nuestro Consello Social, que son públicas y están en la web a disposición de quien precise consultarlas", ha reiterado el rector coruñés.

Ricardo Cao ha recordado también que "el órgano competente para la aprobación de las cuentas es el Consello Social de la Universidad", que también es "el encargado de seleccionar la entidad auditora".

"El Consello Social ya tiene encomendada la función de control", indicó Cao, que recordó que el Consello cuenta con "una representación designada por la Xunta de Galicia, por el Parlamento y por las organizaciones empresariales, sindicales", entre otras entidades.