La Fundación Barrié ofrece 15 becas a universitarios gallegos para investigar en el extranjero

La Fundación Barrié abre mañana, día 4 de septiembre, la convocatoria de la séptima edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, con el que concederá hasta 15 becas a estudiantes universitarios gallegos del ámbito de las Ciencias de la Vida para realizar prácticas de investigación en centros internacionales.

El programa permitirá a los seleccionados incorporarse durante nueve semanas, entre el 21 de junio y el 20 de agosto de 2027, a laboratorios de instituciones de Estados Unidos y Reino Unido. El objetivo es que puedan participar de manera directa en proyectos de investigación biomédica y completar su formación en centros de referencia.

En esta edición, los destinos serán la University College London, en Reino Unido, y tres instituciones estadounidenses: el Louisiana State University Health Sciences Center, el Massachusetts General Hospital y la Michigan State University.

En concreto, los becarios podrán desarrollar su estancia en las divisiones de Medicina y de Infecciones e Inmunidad de la University College London; el Departamento de Microbiología e Inmunología del Louisiana State University Health Sciences Center; el Departamento de Neurología del Massachusetts General Hospital; o la Facultad de Veterinaria de la Michigan State University.

¿Quién puede solicitar las becas?

La convocatoria está dirigida a estudiantes con nacionalidad española y vinculados a Galicia por nacimiento, por tener padres gallegos o por residencia. En este último caso, deberán haber vivido en la comunidad durante, al menos, los dos años anteriores a la apertura de la convocatoria.

Además, los candidatos deberán estar matriculados durante el curso académico 2026-2027 en titulaciones relacionadas con Medicina, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Genética, Microbiología o Biología Molecular, Farmacia, Neurociencia, Bioinformática, Veterinaria, Ciencias Biomédicas o Inmunología.

Durante su estancia, los universitarios seleccionados se integrarán en un proyecto de investigación real relacionado con su área de interés, trabajando en laboratorios con equipamiento avanzado y acompañados por un miembro del equipo que ejercerá como mentor.

La actividad práctica se completará con la asistencia a journal clubs, seminarios y otras propuestas académicas. Asimismo, los participantes tendrán acceso preferente a los programas de posgrado, tanto de máster como de doctorado, de las instituciones en las que desarrollen su estancia.

Ayudas para viaje, manutención y seguro médico

Las becas incluyen el apoyo económico necesario para afrontar los principales gastos derivados de la estancia en el extranjero. La dotación contempla una asignación para viaje y visado, seguro médico y gastos de manutención, además del reembolso de las tasas correspondientes al examen de inglés.

Los antiguos becarios de la Fundación Barrié también participan en el desarrollo del programa, colaborando en la identificación de nuevas oportunidades en universidades y diferentes áreas de especialización.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de octubre de 2026. Las bases completas y los formularios pueden consultarse en la página de la Fundación Barrié dedicada al programa de becas.