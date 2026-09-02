Anne L'Huillier, Nobel de Física 2023, impartirá una clase en la Universidade de Santiago

La Premio Nobel de Física en 2023, Anne L'Huillier, será la próxima invitada del programa de divulgación científica ConCiencia. La investigadora, reconocida por la academia sueca por sus métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica del electrón en la materia, visitará Santiago para impartir una clase y reunirse con personal investigador de la universidad.

L'Huillier, profesora de la Universidad de Lund (Suecia), pronunciará además la conferencia O mundo dos átomos á escala de tempo do attosegundo el 2 de octubre a las 19:30 horas en el Auditorio Abanca (rúa Preguntoiro, 23). Así lo ha dado a conocer este miércoles la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que señala que ConCiencia se organiza en colaboración con el Consorcio de Santiago y está dirigido por el catedrático Jorge Mira.

¿Quién es Anne L'Huillier?

Nacida en París en 1958, L'Huillier, estudió Física en la Universidad Pierre y Marie Curie (actual Universidad de la Sorbona), donde obtuvo el doctorado en 1986. Tras realizar investigación en el Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Francia, se incorporó a la Universidad de Lund (Suecia), institución en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera científica y donde es profesora de Física Atómica.

Su trayectoria la ha convertido en una de las figuras más influyentes de la óptica ultrarrápida y de la interacción entre la luz y la materia. La investigación de Anne L'Huillier ha transformado nuestra capacidad para observar los procesos más rápidos de la naturaleza.

Los electrones, responsables de las propiedades químicas y eléctricas de los átomos y las moléculas, se mueven en escalas temporales del orden de los attosegundos, es decir, una milmillonésima de una milmillonésima de segundo (10⁻¹⁸ s).

Durante décadas estas escalas permanecieron fuera del alcance de cualquier instrumento experimental. Gracias a los avances en tecnología láser y al trabajo pionero de L'Huillier, hoy es posible generar pulsos de luz suficientemente breves para registrar ese movimiento con una resolución temporal sin precedentes.

Y es que en 1987, Anne L'Huillier descubrió y explicó un fenómeno fundamental conocido como generación de armónicos de alto orden, que sentó las bases físicas para la generación de pulsos de attosegundos y abrió un nuevo campo de investigación: la attofísica.

Décadas después, los trabajos de Pierre Agostini y Ferenc Krausz demostraron experimentalmente cómo utilizar estos armónicos para producir pulsos aislados de attosegundos. Por estas contribuciones complementarias, los tres compartieron el Premio Nobel de Física en 2023.

La posibilidad de observar directamente el movimiento de los electrones ha inaugurado una nueva forma de estudiar la materia. Los pulsos de attosegundos permiten seguir, prácticamente en tiempo real, la reorganización electrónica que precede a las reacciones químicas, la absorción de luz por los materiales o los procesos fundamentales que tienen lugar en semiconductores, moléculas y sistemas biológicos.

Estas investigaciones no solo profundizan en nuestro conocimiento de la naturaleza, sino que también abren perspectivas para el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos ultrarrápidos, materiales avanzados y tecnologías cuánticas.

Reconocida por su rigor científico y su dedicación a la investigación fundamental, Anne L'Huillier representa el ejemplo de cómo la curiosidad por comprender los fenómenos más elementales puede dar lugar a avances tecnológicos revolucionarios.

"Sus descubrimientos han permitido observar procesos que hasta hace pocos años parecían inaccesibles, ampliando de forma extraordinaria nuestra capacidad para explorar el mundo microscópico", señala la USC.