La UIE impartirá el grado en Enfermería y dos nuevos másteres tras recibir el visto bueno de la Xunta

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ampliará su oferta académica el próximo curso con la incorporación del Grado en Enfermería y los másteres universitarios en Psicología General Sanitaria y Ciberseguridad, después de recibir la autorización del Consello Galego de Universidades.

La aprobación llega en un año marcado por la graduación de la primera promoción de estudiantes de la institución impulsada por ABANCA y Afundación, que suma así una nueva titulación de grado y dos programas de posgrado a su catálogo formativo.

El nuevo Grado en Enfermería, desarrollado en colaboración con HM Hospitales, ha despertado un importante interés entre los futuros universitarios. Según los datos facilitados por la UIE, se han registrado casi 180 solicitudes para las 80 plazas disponibles, lo que deja alrededor de 100 personas en lista de espera.

La formación combinará clases teóricas con prácticas asistenciales en los hospitales de HM en A Coruña y Santiago, además de actividad investigadora y un modelo de enseñanza personalizado con proyección nacional e internacional.

Esta titulación se integrará en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud, que ya imparte el grado en Psicología y prevé incorporar en los próximos años nuevas enseñanzas como Biomedicina y Fisioterapia, actualmente en proceso de verificación.

La facultad estará dirigida por la doctora Marcela Castillo Rama, especialista en Inmunología, con experiencia investigadora en la Universidad de Harvard y trayectoria docente y de gestión académica en distintas instituciones de Boston.

Junto al nuevo grado, la UIE incorporará el Máster Universitario en Ciberseguridad, orientado a formar especialistas en protección de datos, gestión de riesgos y respuesta ante incidentes, y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, que habilita para el ejercicio profesional sanitario de los titulados en Psicología. Ambos mantienen abierto su proceso de admisión.

La ampliación de la oferta académica coincidirá con la apertura de un nuevo edificio anexo al campus de A Coruña, con cerca de 1.500 metros cuadrados destinados a laboratorios y aulas equipadas con tecnología de última generación para reforzar la docencia y la investigación, especialmente en los ámbitos de la salud y la tecnología.

El rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, destacó que la autorización de las nuevas titulaciones "confirma la solidez del proyecto académico de la universidad en Galicia" y subrayó que la elevada demanda del grado en Enfermería evidencia el interés de los estudiantes por una formación universitaria especializada en el ámbito sanitario.