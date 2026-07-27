Renovado el convenio para que los residentes de Elvira Bao utilicen el comedor del IES Rosalía Mera en A Coruña

La diputada de Educación y Juventud, Yoya Neira, y el rector de la UDC, Ricardo Cao Deputación da Coruña

La Diputación de A Coruña y la Universidade da Coruña (UDC) han renovado el convenio que permitirá al alumnado de la Residencia Universitaria Elvira Bao seguir utilizando el comedor del IES Rosalía Mera durante el curso académico 2026/2027.

El acuerdo fue firmado este lunes por la diputada de Educación y Juventud, Yoya Neira, y el rector de la UDC, Ricardo Cao, y garantiza el acceso de los residentes a los servicios de desayuno, comida y cena en las instalaciones del centro educativo, que dispone de un centenar de plazas.

Las personas usuarias de la residencia podrán utilizar el comedor con los mismos menús que se ofrecen al alumnado del IES Rosalía Mera. El servicio estará disponible durante el curso académico, salvo en periodos vacacionales, festivos y días no lectivos del instituto.

El convenio contempla varias modalidades de uso en función de los días de utilización y del tipo de servicio contratado. Así, los estudiantes podrán optar únicamente por las comidas o por un régimen completo que incluya comida y cena.

En este último caso, el uso del comedor cinco días a la semana tendrá un coste máximo de 226 euros. Además, el acuerdo mantiene una bonificación del 50% para integrantes de familias numerosas de categoría general y la exención total del pago para las de categoría especial.

Un servicio que se presta desde 2020

Yoya Neira destacó que la renovación del convenio "permite facilitar la vida diaria del alumnado que reside en la Elvira Bao y ofrecerle un servicio próximo, de calidad y con unas condiciones económicas accesibles”. La diputada añadió que la colaboración entre ambas instituciones "está funcionando muy bien" y permite "aprovechar los recursos públicos de manera eficiente, poniéndolos al servicio de los jóvenes que estudian en nuestra provincia".

Por su parte, Ricardo Cao valoró la continuidad de un acuerdo que, según señaló, contribuye a mejorar las condiciones de estancia del alumnado universitario y refuerza el carácter público y accesible de la residencia.

La colaboración entre la Diputación y la Universidade da Coruña para prestar este servicio se mantiene de forma ininterrumpida desde 2020. La Residencia Universitaria Elvira Bao, ubicada en parte de las instalaciones del IES Rosalía Mera, fue la primera residencia universitaria pública de la ciudad de A Coruña y nació gracias a la cesión de este espacio por parte de la institución provincial para atender las necesidades de alojamiento del estudiantado universitario.