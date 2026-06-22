Santiago aprueba las becas de comedor escolar 2026/27: plazos, cuantía y pago anticipado

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha dado luz verde este lunes a una nueva edición de las becas de comedor escolar y actividades extraescolares, que el próximo curso abonará de forma anticipada. Esta es una de las principales novedades de la base de la convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 1.150.000 euros (50.000 más que el curso anterior).

"Seguimos mellorando estas bolsas, que son unha das principais ferramentas coas que conta o Concello para facilitar a igualdade de oportunidades e a conciliación das familias de Santiago, e que son a convocatoria de subvencións que chega a máis veciños e veciñas", explicó la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, en rueda de prensa.

La edil señaló que el Gobierno local ha ido incrementando la partida destinada a estas ayudas y que en cada convocatoria intenta mejorar este instrumento para que "sexa cada vez máis útil para as familias". "Ao longo do mandato incrementamos as contías dalgunhas das tipoloxías de bolsas, revisamos os criterios de renda para chegar a máis familias, ou simplificamos o procedemento de xustificación", añadió Rozas.

Pago anticipado y plazos

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la introducción del pago anticipado para las ayudas de comedor y actividades extraescolares. Esto permitirá a las entidades colaboradoras tener liquidez y evitar que adelanten fondos propios para sufragar gastos de los servicios.

El ayuntamiento explica que habrá dos pagos anticipados, previa justificación de gasto: en septiembre se abonarán las cantidades correspondientes al periodo septiembre-diciembre y en enero, las de enero-abril.

Las mensualidades de mayo y junio se abonarán una vez presentada y aprobada la certificación para regularizar el global del curso escolar, de forma que este importe se podría reducir si existen diferencias acumuladas con las ayudas abonadas de forma anticipada.

La convocatoria, además, introduce por primera vez la posibilidad de que las familias con menores que se matriculen en un centro escolar de Santiago una vez iniciado el curso escolar soliciten las bolsas fuera del plazo inicialmente establecido de 10 días a partir de la publicación de las bases en el Boletín Oficial da Provincia.

La solicitud, en estos casos, se deberá presentar en un máximo 10 días hábiles contados desde la fecha de formalización de la matrícula en el centro docente.

"O obxectivo é darlle resposta a unha realidade cada vez máis frecuente, que é a da incorporación tardía de alumnado, na súa maioría de familias inmigrantes", indicó María Rozas.

Hasta 35 euros al mes para actividades extraescolares

La nueva convocatoria, por otro lado, incrementa la ayuda para la realización de actividades extraescolares, que será de un máximo de 35 euros al mes por menor beneficiado e independientemente del número de actividades que haga o de su horario. Estas subvenciones eran hasta ahora de 15 euros mensuales para actividades de una hora o un día a la semana, y de 30 euros en el caso de las de dos horas o dos días a la semana.



Respecto a otras ayudas, se mantienen en las cuantías de años anteriores. Las becas de comedor por escasez de recursos cubrirán el 100% del gasto, hasta 100 euros mensuales (180 euros mensuales en el caso de los centros escolares de educación especial); las becas de comedor por razones de conciliación serán de 45 euros mensuales; y las becas para la adquisición de material escolar quedan fijadas en un máximo de 100 euros en un pago único.



El ayuntamiento, además, modifica los requisitos específicos para acceder a las becas para la adquisición de material escolar y a las becas de comedor por razones de conciliación en cuanto a los criterios de renta. El límite máximo de la renta familiar queda fijado en ambos casos en 5,5 veces el IPREM anual en 12 pagadas, frente a las 5 veces el IPREM de convocatorias anteriores; esto es, 39.600 euros anuales de ingresos netos.



En el curso 2025/2026, las becas de comedor escolar, actividades y material escolar llegaron a casi 2.000 niños y niñas de Santiago: se concedieron 793 becas de comedor por escasez de recursos, 601 para actividades extraescolares, 272 para la adquisición de material escolar y 272 ayudas para el comedor escolar en la modalidad de conciliación.