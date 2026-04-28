El profesorado gallego exige en Santiago mejoras laborales: "La situación es insostenible"

Miles de docentes se han manifestado este martes en Santiago de Compostela. La marcha, que partió a las 12:00 horas de la Alameda y terminó frente a la sede de la Xunta, forma parte de la jornada de huelga en los centros educativos gallegos, la sexta este curso, convocada por sindicatos CIG-Ensino, STEG y Asambleas Abertas do Ensino Público y el Sindicato de Estudantes.

Tras una pancarta en la que podía leerse 'Loitando construimos o ensino público galego', los participantes en la manifestación han caminado hasta la sede de la Xunta mientras coreaban consignas como 'Ensino público e de calidade'; 'Non nos fai gracia tanta burocracia'; 'Dereitos conquistados non poder ser roubados' y 'A profe loitando tamén está ensinando'.

La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Roxo, reclamó recuperar "todos ese dereitos que nos foron arrebatados durante estes anos" tras años sin "ningunha mellora, nin para as condicións laborais do profesorado, nin para o ensino público". De esta manera, Roxo señaló que se necesita avanzar en "novos dereitos" para mejorar las condiciones laborales del profesorado y para un "ensino público galego de máis calidade e máis inclusivo".

Las principales demandas que solicitan los sindicatos es, entre otras, la vuelta al horario lectivo de 18 horas en secundaria y las 21 horas en primarias; "máis recursos humanos" especialmente en especialistas de atención a la diversidad y, en general, "de todo o profesorado"; la reducción de ratios y reducir la "sobrecarga burocrática". "Máis redución horaria para aquel profesorado que ostenta un cargo, ben sexa de coordinación, de titoría ou de equipo directivo e precisamos tamén persoal administrativo nos centros, que hai moitos centros que non teñen", denunció Roxo.

Ante el reciente anuncio de la Consellería de Educación de la reducción de horas a los profesores de secundaria, desde CIG-Ensino explican que no pueden hacer "unha valoración profunda" porque "non hai ningún tipo de documento": "O único que hai é unha nota de prensa onde se fan uns anuncios, pero onde non se concreta nada".

Hacen énfasis en las movilizaciones hechas durante todo el curso que hicieron "sacar cousas que non fixeran durante todo o curso e que non estaban dentro dos seus plans, incluso corrixir o propio acordo" y, ante la reducción de horas, valoran el anuncio "positivamente", pero que ahora mismo quieren saber "en que se concreta" y qué significan esas medidas, "non valoramos positivamente que non temos o contido, que non sexa outra foto, como xa fixeron varias este ano e na Cidade da Cultura", critican.

"Ao longo do curso, todos os centros educativos, ou unha grande parte dos centros educativos galegos, foron constituíndo as súas propias asembleas de profesorado. Porque o profesorado, ademais de ter os sindicatos como os seus organismos de interlocución coas administracións, tamén necesita organizarse porque atopa que a súa situación é insostible", explicó por su parte la secretaria de acción sindical de STEG, Comba Campoy.

La representante de STEG considera "moi importante" que el profesorado decida trabajar horas extra para ayudar a organizar este tipo de movilizaciones que, advierte, no son las últimas. Y es que el 20 de mayo está previsto que los docentes realicen nuevas protestas en 20 comarcas, en las que también participarán organizaciones representativas del estudiantado y las familias."

"Isto non é un problema só do profesorado. Hoxe estamos en folga o persoal docente porque as situacións deste colectivo profesional son cada vez peores, pero a nosa situación profesional está afectando moi negativamente á calidade do ensino que reciben as crianzas, que recibe o estudantado galego", explicó Campoy, que critica la actitud de otros sindicatos que "deciden ir á Cidade da Cultura a facerse unha foto".

Asambleas Abertas do Ensino Público participó también este martes en la manifestación, señalando que su acción parte desde la base y la unidad. "Queremos é que cambie a realidade nos centros educativos. Non queremos máis anuncios, non queremos máis fume", reivindicó Ana Cabanelas.

"Sabemos e somos conscientes de cal é a realidade e queremos ser parte que suma nesa loita para acadar melloras, porque non son só as nosas condicións laborais as que están en xogo, senón a calidade do ensino público que lles damos aos nosos alumnos e alumnas cada día nas aulas", añadió la representante de Asambleas Abertas do Ensino Público.

El profesorado defiende la importancia de la enseñanza pública para garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes, independientemente de su lugar de nacimiento o las condiciones socioeconómicas de sus familias.

Educación dice que está "fuera de lugar"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha señalado por su parte que la huelga está "fuera de lugar", asegurando que las movilizaciones responden a una estrategia política del "entramado" formado por la UPG, el BNG y la CIG.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en Vigo, donde fue recibido con gritos y abucheos por un grupo de docentes. Rodríguez, según recoge Europa Press, ha señalado que la protesta ha sido convocada por un sindicato de forma "unilateral" y por "mandato" del nacionalismo para "generar conflicto en la calle en los servicios públicos" como "herramienta política para llegar al poder".

"Y lo vemos todos los días. Unos días toca Educación, otros días toca Sanidad, otros días toca una empresa y, al final, es un marchamo político por parte del sindicato nacionalista", aseguró el conselleiro de Educación, que ha contrapuesto "dos formas de trabajar": la del diálogo y el avance y la del bloqueo y el retroceso.

Rodríguez ha atribuido esta conflictividad a la "mejora progresiva" del sistema educativo desde 2023, tras firmar el acuerdo con el resto de sindicatos representados en la mesa sectorial e implementar medidas "palpables que están encima de la mesa".