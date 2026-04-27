Los centros educativos de Galicia abrirán mañana pese a la huelga: estos son los servicios mínimos

Los centros educativos de Galicia tendrán que abrir mañana pese a la huelga de profesorado. Así lo establece la orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que recoge los servicios mínimos para el paro de este 28 de abril.

La huelga convocada por CIG y STEG, y a la que se ha sumado el Sindicato de Estudantes, tendrá que garantizar la apertura y el cierre de los centros educativos públicos, así como la seguridad y custodia de los alumnos menores de edad en su horario habitual.

El paro afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y se desarrollará desde las 00:00 horas del día 28 hasta las 23:59 horas.

La Consellería de Educación señala en el DOG la necesidad de conciliar el derecho a la huelga con la protección integral de los menores, asegurando funciones de vigilancia que forman parte del derecho esencial a la educación.

Precisamente, para que estos servicios se puedan cumplir, la orden fija la presencia obligatoria en los centros del director o de un miembro del equipo directivo. En el caso de los centros que cuenten con menos de seis unidades, el titular de la dirección podrá ser sustituido por un miembro del equipo docente.

La Xunta señala que los directivos están capacitados para resolver cualquier incidencia relacionada tanto con la seguridad de los menores como con el conjunto de los bienes que integran el centro docente.

La designación nominal de los profesionales que cubrirán estos servicios mínimos recaerá en la dirección de cada centro y deberá hacerse pública en el tablón de anuncios de los centros afectados. La orden advierte que el incumplimiento de la obligación de atender estos servicios mínimos será sancionado conforme a la normativa vigente.

La protesta

Esta es la sexta movilización desde el inicio del curso lectivo. En el primer trimestre, se convocaron cinco jornadas de huelga: la primera de ellas el 25 de septiembre, que fue seguida por las del martes 28 y el miércoles 29. El año terminó con jornadas de huelga los días 16 y 17 de diciembre, cuando también se celebraron manifestaciones en distintos puntos de Galicia.

Estas jornadas de huelga estuvieron acompañadas, además, de "encierros" de profesores en diferentes centros de Galicia para mostrar el "evidente descontento respecto a las condiciones de los centros públicos".

Los docentes protestarán de nuevo este martes para exigir al gobierno gallego una negociación porque aseguran que la Consellería de Educación no está escuchando "el sentir mayoritario" de los profesionales.

Los profesores exigen la bajada de ratios; la mejora de la atención a la diversidad; la actualización de los catálogos de los centros de infantil y primaria; y la recuperación de derechos, entre otras.