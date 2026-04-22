El momento de opositar es ahora: El empleo público se consolida en Galicia este 2026

Las oposiciones viven uno de sus momentos más sólidos en años, con miles de plazas en toda España y Galicia y una tendencia estable que apunta a mantenerse en 2026. En este contexto, centros como Forbe se consolidan como referencia en la preparación en Galicia

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El empleo público vuelve a consolidarse como una de las opciones laborales más atractivas en España y, especialmente, en Galicia. Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, las cifras de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2025 reflejan una tendencia sostenida que todo apunta a que continuará en 2026.

En total, el Estado ha aprobado 36.588 plazas, de las cuales 26.889 son de nuevo ingreso, lo que sitúa este ejercicio entre los más relevantes de la última década en cuanto a volumen de oportunidades. A este escenario se suman las convocatorias autonómicas, donde Galicia destaca por el número y diversidad de perfiles demandados.

Galicia: sanidad y administración impulsan la oferta

Dentro de la comunidad gallega, el crecimiento del empleo público se percibe con especial intensidad en dos ámbitos clave: la sanidad y la administración.

El Sergas ha aprobado una oferta de 3.460 plazas, una cifra que supera en unas 2.000 las previsiones iniciales. Entre los perfiles más demandados destacan enfermería, auxiliares de enfermería, celadores, auxiliares administrativos y personal de servicios, puestos que combinan estabilidad laboral con una alta demanda estructural.

Por su parte, la Xunta de Galicia ha convocado 1.103 plazas en su OPE de 2025. Entre ellas, sobresalen categorías como auxiliar administrativo, administrativo, subalterno, bombero forestal o personal de servicios (cocina y limpieza), perfiles muy reconocibles y con gran interés entre los aspirantes gallegos.

Oposiciones accesibles y con alta demanda

Uno de los factores que explican este auge es el tipo de plazas ofertadas. En el ámbito estatal, muchas convocatorias corresponden a cuerpos como:

Administrativo de Estado, Seguridad Social, Xunta y SERGAS.

Auxiliar Administrativo de Estado, Xunta y SERGAS.

Justicia (Tramitación Procesal y Auxilio Judicial)

Celador del SERGAS

Personal de Servicios del SERGAS

Una característica clave es que muchas de estas oposiciones son accesibles sin necesidad de titulación universitaria, permitiendo el acceso con ESO o Bachillerato. Esto amplía el perfil del opositor: desde jóvenes que inician su carrera profesional hasta personas que buscan estabilidad o un cambio laboral.

2026: continuidad, no excepción

Las previsiones para 2026 apuntan a un escenario muy similar. Las administraciones públicas continúan enfrentándose a retos estructurales como:

Jubilaciones masivas

Necesidad de reforzar servicios públicos

Reducción de la temporalidad

Todo ello mantiene el volumen de plazas en niveles elevados. El mensaje es claro: no se trata de un pico puntual, sino de una tendencia estable en el tiempo.

El perfil del opositor también ha evolucionado. Hoy en día, muchas personas preparan una oposición mientras trabajan o gestionan responsabilidades personales, lo que ha impulsado la demanda de modelos formativos más flexibles.

Esto ha cambiado la forma de estudiar, dando mayor importancia a metodologías adaptadas a cada alumno, con seguimiento personalizado y planificación realista.

Galicia: cercanía y preparación adaptada

En este contexto, contar con una preparación ajustada a cada situación personal se ha convertido en un factor clave. Cada vez más aspirantes buscan opciones que les permitan avanzar a su ritmo sin renunciar a otras responsabilidades.

En Galicia, existen centros especializados que han desarrollado modelos enfocados en esta realidad. Es el caso de Forbe, empresa gallega con 17 años de experiencia (desde 2008) y presencia en Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Su enfoque permite que cada alumno avance en función de su disponibilidad y objetivos, combinando tutor personal, plan de estudio adaptado, temarios actualizados, preparación con exámenes oficiales y flexibilidad para compaginar trabajo y estudio.

Para quienes estén valorando esta opción, es posible preparar oposiciones en Galicia y conocer las distintas alternativas disponibles según el perfil. Además, los interesados pueden solicitar información sobre centros y programas formativos en Galicia.

Desde el ámbito formativo, Jéssica Rodríguez, Responsable de Formación y Contenidos en Forbe, explica: "El momento actual es especialmente favorable para opositar. Venimos de varios años con un volumen muy alto de plazas y todo indica que esta tendencia va a continuar. Ya no hablamos de oportunidades puntuales, sino de un escenario estable en el que prepararse con tiempo marca la diferencia".

Forbe. Cedida

Un momento clave para dar el paso

Con cifras récord en 2025 y previsiones de continuidad en 2026, el empleo público se consolida como una vía estable, accesible y cada vez más demandada.

En este escenario, empezar a prepararse con antelación no solo es recomendable, sino estratégico. Porque, en un contexto de crecimiento sostenido, la diferencia ya no está en si habrá plazas, sino en quién llega mejor preparado a ellas.