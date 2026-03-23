Rosa Crujeiras tomará posesión como rectora de la Universidad de Santiago el 10 de abril

Una vez finalizado el plazo para la imposición de recursos, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha publicado este lunes la proclamación definitiva de la catedrática Rosa Crujeiras como rectora de la institución educativa, aunque el acto de investidura no se celebrará hasta el próximo 10 de abril.

De este modo, se formaliza la victoria alcanzada por Crujeiras en la votación del pasado 11 de marzo tras lograr el 61,65% del voto ponderado y convertirse así en la primera mujer que dirigirá la USC en sus 531 años de historia.

Cabe recordar que Crujeiras ganó en ambas rondas de las elecciones de la USC, obteniendo el 41% del voto ponderado en la primera vuelta y el 61,65% en la segunda, celebrada el 11 de marzo y en la que se postulaba frente a la catedrática de Óptica Maite Flores.

En concreto, la ceremonia de investidura tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 11:30 horas en el Salón Nobre del Colexio de Fonseca, en Santiago de Compostela.