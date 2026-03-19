Anpas Galegas cuestiona la elección del nuevo director territorial de A Coruña

Manifestación de las familias de los colegios de la provincia de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Anpas Galegas ha emitido este jueves un comunicado cuestionando el nombramiento de Santiago Freire como nuevo director territorial de A Coruña, aprobado el pasado 12 de marzo. La Confederación señala la falta de experiencia y de conocimiento del sistema educativo del exalcalde de Noia y pone en duda su designación por posicionamientos públicos previos "que non contribúen a xerar a confianza necesaria na comunidade educativa".

En el escrito, las familias muestran su preocupación especialmente "nun contexto no que este tipo de cargos, tras os cambios introducidos en 2024, deixaron de ser ocupados por persoal funcionario e pasan a depender de designacións discrecionais".

"Entendemos que un cargo destas características debe ser quen de traballar activamente a prol dunha educación pública inclusiva, igualitaria e respectuosa cos valores democráticos. A percepción de falta de neutralidade ou de compromiso con estes principios dificulta o exercicio destas funcións nun momento especialmente sensible para o sistema educativo", mantiene Anpas Galegas.

En este sentido, piden un "cambio de rumbo" en los nombramientos educativos para reforzar "a confianza, o diálogo e a colaboración coa comunidade educativa".

Por eso, solicitan la reconsideración de la elección de Freire como director territorial en base a criterios de idoneidad, profesionalidad y confianza social y que, en caso de mantenerse este tipo de puestos, se recupere su carácter funcionarial para garantizar un acceso por mérito, capacidad y de manera independiente.

De manera paralela, el PSOE de la provincia también ha emitido un comunicado en el que critica este nombramiento debido a que Freire está investigado por el Consello de Contas y por haber realizado chistes machistas y franquistas.

Los socialistas denuncian el "total desinterese" de la consellería de Educación por atender las necesidades de la comunidad educativa de la provincia en una acción que califican de "desprezo polo mundo educativo".

"Na última reunión que tivemos da Executiva Provincial coa Federación Provincial de ANPAs, ademais de valorar a indignación das familias polo desastre nas carencias de obras nos centros públicos e os recortes de profesorado na provincia, alertaron de que o director territorial non as recibiu en todo o curso. Que a resposta da consellería sexa nomear a Santiago Freire amosa que, en vez de rectificar, a Consellería despreza o mundo educativo", critican desde el PSOE provincial.

Aitor Bouza, deputado en el Parlamento de Galicia, señaló al respecto que "como lle pasou a Feijóo, polas súas compañías os coñeceremos. Xa imos vendo por onde quere continuar Rueda o seu mandato no ámbito educativo".