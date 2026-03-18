La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC organiza un foro sobre la televisión pública en la era digital

Será un evento digital centrado en el papel de la televisión pública

La Cátedra Vegalsa-Eroski de la Universidad da Coruña (UDC) organizará el próximo martes, día 24 de marzo, un evento digital centrado en el papel de la televisión pública en un entorno cada vez más dominado por plataformas de contenidos y redes sociales.

Bajo el título 'La televisión pública en la jungla multiplataforma', el encuentro se celebrará de 15:00 a 17:00 horas a través de Microsoft Teams y será de acceso gratuito, aunque requiere inscripción previa.

El evento contará con la participación de Alberto Fernández, director de Plataformas y Servicios Digitales de RTVE y fundador de PlayZ, el canal digital dirigido al público joven de la corporación pública.

Varias expertas analizan los retos del sector

La jornada reunirá también a varias expertas del ámbito universitario que abordarán distintos desafíos de la televisión pública en el actual ecosistema audiovisual.

Carme Ferré Pavia, de la Universidad Autónoma de Barcelona, analizará la reputación de las televisiones públicas europeas en un contexto de oferta saturada, donde el servicio público busca mantener su sello de calidad y credibilidad.

Por su parte, Verónica Crespo Pereira, de la Universidade da Coruña, abordará el impacto de la inteligencia artificial en el audiovisual público, mientras que Ana López-Cepeda, de la Universidad de Castilla-La Mancha, se centrará en los retos de gobernanza y rendición de cuentas.

Un debate ligado a la investigación académica

Este encuentro se enmarca en el trabajo de la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC, que ha impulsado la monografía 'Governance Models in Public Service Media. Participation, Reputation, and Sustainability in the Era of Platformization', publicada por Routledge.

El libro, editado por Ana López-Cepeda, Carmen Costa-Sánchez y Marius Dragomir, analiza los modelos de gobernanza de los medios públicos europeos y propone soluciones para afrontar nuevos desafíos del sector, desde la sostenibilidad y la financiación hasta la adaptación a un entorno digital en constante transformación.