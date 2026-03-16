Las escuelas unitarias del rural de Santiago tendrán servicio de madrugadores el próximo curso

Las escuelas unitarias de Gaioso en O Eixo, de Rial en Laraño y de Bispo Teodomiro en Marrozos dispondrán de servicio de madrugadores y desayuno el próximo curso 2026-2027, así lo avanzó Míriam Louzao, concelleira de Educación.

Este servicio se prestará en horario de 7:30 horas hasta el inicio de las clases y se suma al servicio de comedor que las escuelas unitarias compostelanas incorporaron ya durante este curso 2025-2026.

El Concello de Santiago hizo pública la incorporación de este nuevo servicio en este momento por estar abierto el plazo de solicitud de plaza, de forma que todas las familias potencialmente interesadas o que aún no escogieron centro para sus hijos, puedan tener en cuenta estos servicios complementarios en las tres escuelas unitarias del rural.