Solo el 12,88% del alumnado de la Universidad de Santiago se moviliza en las primeras horas de las elecciones

Estudiantes en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC. Álvaro Ballesteros - Europa Press

La Universidade de Santiago (USC) vive este miércoles una jornada histórica: la elección de la primera rectora de su historia, que dirigirá la institución los próximos seis años. En el primer adelanto de participación publicado a las 12:00 horas por la USC muestra que solo el 12,88% del alumnado (Sector III) se ha movilizado, el menor porcentaje registrado.

Por otro lado, quien sí que se está volcando en estas elecciones es el Sector IV, compuesto por personal técnico de gestión, administración y servicios, que ha registrado el mayor número de participación durante estas primeras horas, alcanzando el 50,22% de los votos.

Por otro lado, el Sector I (Profesorado doctor con vinculación permanente) se ha situado con un 48,97% de votos y el Sector II (Restantes categorías de PDI) en un 27,76%. A las 16:00 horas la USC hará público el segundo avance de participación.

En concreto, la votación en esta segunda vuelta decantará la balanza a favor de la catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras o la de Óptica Maite Flores, y se efectuará de manera electrónica hasta las 18:00 horas de este miércoles.

Participación por sectores

En cuanto a la participación por sectores, en el caso del profesorado doctor con vinculación permanente la participación más elevada se ha registrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (65%), la Facultad de Óptica e Optometría (62,50%) y en la Facultad de Ciencias (60,87%).

En el sector correspondiente a los estudiantes, los niveles de participación destacan en la Facultad de Matemáticas (36,08%), la Facultad de Óptica e Optometría (26,72%) (facultades vinculadas a ambas candidatas) o la Facultad de Biología (19,67%).

Con todo, en el sector relativo al personal técnico de gestión, administración y servicios, la participación alcanza el 53,40% en el Campus de Lugo y el 49,74% en el de Santiago.