Estudiantes en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC.

Estudiantes en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC. Álvaro Ballesteros - Europa Press

Educación

Solo el 12,88% del alumnado de la Universidad de Santiago se moviliza en las primeras horas de las elecciones

Maite Flores o Rosa Crujeiras se convertirán hoy en la primera rectora de la historia de la USC, donde el primer avance de participación muestra la mayor participación (con el 50,22%) en el personal técnico de gestión, administración y servicios

Más información: La Universidad de Santiago escogerá mañana a la primera rectora de su historia

Publicada

La Universidade de Santiago (USC) vive este miércoles una jornada histórica: la elección de la primera rectora de su historia, que dirigirá la institución los próximos seis años. En el primer adelanto de participación publicado a las 12:00 horas por la USC muestra que solo el 12,88% del alumnado (Sector III) se ha movilizado, el menor porcentaje registrado.

Rosa Crujeiras y Maite Flores

Por otro lado, quien sí que se está volcando en estas elecciones es el Sector IV, compuesto por personal técnico de gestión, administración y servicios, que ha registrado el mayor número de participación durante estas primeras horas, alcanzando el 50,22% de los votos.

Por otro lado, el Sector I (Profesorado doctor con vinculación permanente) se ha situado con un 48,97% de votos y el Sector II (Restantes categorías de PDI) en un 27,76%. A las 16:00 horas la USC hará público el segundo avance de participación.

En concreto, la votación en esta segunda vuelta decantará la balanza a favor de la catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras o la de Óptica Maite Flores, y se efectuará de manera electrónica hasta las 18:00 horas de este miércoles.

Participación por sectores

En cuanto a la participación por sectores, en el caso del profesorado doctor con vinculación permanente la participación más elevada se ha registrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (65%), la Facultad de Óptica e Optometría (62,50%) y en la Facultad de Ciencias (60,87%).

En el sector correspondiente a los estudiantes, los niveles de participación destacan en la Facultad de Matemáticas (36,08%), la Facultad de Óptica e Optometría (26,72%) (facultades vinculadas a ambas candidatas) o la Facultad de Biología (19,67%).

Con todo, en el sector relativo al personal técnico de gestión, administración y servicios, la participación alcanza el 53,40% en el Campus de Lugo y el 49,74% en el de Santiago.