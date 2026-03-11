Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la Universidad de Santiago y de Galicia

La Universidad de Santiago (USC) vivió hoy una jornada histórica. Tras más de 500 años de historia, la comunidad universitaria tuvo que escoger a la primera rectora de la historia de la universidad en esta segunda vuelta de las elecciones, después de que ninguna de las candidaturas obtuviera el 50% del apoyo en la primera votación el pasado 12 de febrero. Así, con el 65,9% del voto ponderado, Rosa Crujeiras es la primera mujer que dirigirá la Universidad de Santiago en su historia, y también la primera rectora de Galicia.

La catedrática ya había conseguido ser la candidata más votada el pasado 12 de febrero, con el 41% del voto ponderado, y ha sido la candidatura más apoyada en los cuatro sectores de la USC, consolidando así su victoria en la primera vuelta.

En total, Crujeiras ha sido la más votada entre el profesorado permanente, con un 31,44%; resto de personal docente e investigador, con un 7,08%; el alumnado, con un 20,02%; y entre el personal de administración y servicios, con un 7,41%. En total, obtuvo 1.397 votos ponderados.

Por su parte, Maite Flores, que en las pasadas elecciones superó por solo 33 votos ponderados a la tercera candidata (María José López Couso), obtuvo hoy el 31,92% de respaldo, lo que se traduce en 721 votos ponderados.

La proclamación provisional de la rectora tendrá lugar este jueves 12 de marzo. Y, tras el tiempo destinado para presentar posibles recursos ante la Comisión Electoral Central, la proclamación definitiva será el 23 de marzo.

Datos de participación

En cuanto a los datos de participación de estas elecciones, ha sido el sector del profesorado permanente el que más se ha movilizado, concretamente con un 87,37%.

El segundo sector que más se ha movilizado es el personal de administración y servicios, que ha registrado un 77,75% de participación. La movilización del resto de personal docente e investigador (PDI) se ha situado en el 59,37% y, finalmente, la participación entre el alumnado ha sido del 26,99%, la más baja.