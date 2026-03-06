El CRA de Teo (A Coruña) busca alumnado para sus unitarias: "O descenso foi moi significativo"

Las cinco escuelas unitarias que conforman el CRA de Teo en Cacheiras, Casalonga, Raxó, Recesende y Reis están buscando nuevo alumnado para evitar el cierre de alguno de sus espacios, tras reducirse el número de matrículas al 50%. El plazo de matrículas para el nuevo curso, que abarca desde los niveles de infantil hasta el primer ciclo de primaria (1º y 2º) está abierto hasta el 20 de marzo.

Desde el ANPA A Cantoñeira avisan de un descenso "moi significativo", "pasamos de ter 85 alumnos no curso 2024-2025 aos 64 alumnos que temos no presente". La caída de matrículas "é aínda máis alarmante" si se comparan los datos con los dos cursos anteriores, en las que se redujeron un 50% las matrículas en el CRA de Teo, contando con 120 alumnos durante el curso 2023-2024.

Este descenso no ha afectado por igual a las cinco unitarias. Así, desde el ANPA avisan de una situación "de maior risco" en Cacheiras, que este curso cuenta con solo seis alumnos en infantil, "a pesar de ter un centro totalmente reformado"; y la de Reis, que cuenta con 13 alumnos, pero en la que "se prevé a marcha de varias familias". Los centros de Raxó y Recesente también presentan "cifras baixas", mientras que la escuela de Casalonga se mantiene "nunha boa situación" con 25 alumnos.

Tanto el ANPA como el concello de Teo están trabajando y haciendo un "gran esforzo" para frenar este goteo de matrículas, con programas que ayudan a la conciliación de las familias, como el servicio de madrugadores y el comedor para el próximo curso, aunque Raxó y Reis ya cuentan con el programa de madrugadores este año.

Desde el ANPA demandan a la Xunta de Galicia que "se implique máis para garantir a sustentabilidade do sistema e ampliar estes recursos", aunque su experiencia les inclina a pensar "que levan a dirección contraria".

"Entendemos que a Administración debería dotar aos centros dos medios humanos e materiais necesarios para ofrecer unha educación de calidade e garantir a igualdade de oportunidades no rural, primando a conciliación, pero todo semella que o os CRA non entra nos seus plans", critican desde la asociación.

"As escolas unitarias son o corazón da nosa comunidade e un motor de igualdade", explican desde el ANPA la importancia de preservar este tipo de esculas. Así, comentan que lo que más valoran las familias es la atención individualizada y un ambiente familiar "que permite un ensino máis humano". Sin olvidar que es un aprendizaje que se desenvuelve en un entorno rural, "que permite conectar aos nenos e nenas directamente co seu propio entorno".

También destacan el "especial coidado da diversidade e a riqueza que ofrece a aprendizaxe multinivel", en donde estudiantes de todas las edades "conviven e aprenden xuntos". "Apostar polas escolas unitarias é apostar por un modelo educativo máis próximo, inclusivo e sostible", defienden desde la asociación.